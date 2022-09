Oroscopo Paolo Fox, 13 settembre: giornata al top per i Vergine. Dubbi in amore per i Sagittario.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 13 settembre. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, il tuo oroscopo continua ad essere molto promettente. Le stelle ti sono favorevoli ma tu fai sempre la tua parte e porta a termine i progetti. Favoriti i nuovi incontri.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, sono giorni in cui hai bisogno di certezze, soprattutto in amore. Cerca di capire cosa vuoi veramente e, soprattutto, chi hai intorno. Non lasciarti abbindolare, segui la tua testa e il tuo cuore.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani avrai tanta energia, in particolare in ambito sentimentale. Per i single sono molto favoriti i nuovi amori. Sii molto prudente, invece, in ambito lavorativo.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà una giornata decisamente migliore rispetto alle precedenti. Lascia andare la tensione accumulata e sii più tranquillo. Occhio, però, alla situazione economica e alle spese.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani potresti cominciare delle nuove sfide, molto importanti. Sii caparbio e tenace e vedrai che raggiungerai i tuoi scopi. Cerca di lasciarti andare di più in amore, apriti ai sentimenti.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà al top grazie alla presenza favorevole del Sole e di Venere. In amore la situazione è decisamente migliore e ciò ti rende molto più sereno. Continua così.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, ultimamente sei molto più sicuro di te ma ancora non hai raggiunto il tuo equilibrio interiore. Sei forte e capace di determinate sfide, non scoraggiarti. Cerca, invece, di fare ciò che ti rende felice.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani la Luna sarà opposta per cui sarà necessario essere molto cauto e prudente. In compenso, invece, Venere ti sarà favorevole e ti aiuterà molto in amore.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, in ambito lavorativo tutto procede per il meglio. In amore, invece, c'è ancora qualche dubbio e qualcosa da risolvere. Non ti abbattere e cerca di risolvere tutto nel migliore dei modi.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani la Luna ti aiuterà a far chiarezza per alcune situazioni. Tu, però, sei un osso duro e raggiungerai ogni traguardo prefissato. Basta essere molto tenaci e ostinati. Nei prossimi giorni sarai sommerso di impegni.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domai potresti essere in preda all'agitazione a causa di complicazione sopraggiunte. Il lavoro si fa più impegnativo ma tu non devi abbatterti. Mantieni la calma e porta tutto a termine.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani sarà meglio essere molto prudenti in amore. Alcuni potrebbero attraversare una crisi , altri solo una lontananza temporanea. Sarà meglio parlare con calma e di risolvere ogni disguido.

Oroscopo Paolo Fox, 13 settembre: giornata al top per i Vergine. Dubbi in amore per i Sagittario. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.