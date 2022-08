Oroscopo Paolo Fox, 14 agosto: domenica energica per gli Ariete. Nervosismo per i Vergine.

Concludiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 14 agosto 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, domenica:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani sarà una serena domenica, piena di voglia di fare. Approfittane e goditela al meglio. Sii anche più amorevole in famiglia e col partner.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani avrai una giornata tranquilla. L'unica cosa che ti raccomanda il re dell'oroscopo è di fare attenzione agli effetti negativi che potrebbe avere su di te Venere in dissonanza. In particolare, sii prudente in amore.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani sarà una domenica nervosa e agitata. Non ti riesci a stabilizzare, soprattutto in amore. Cerca di mantenere la calma e di contare fino a dieci prima di dire qualcosa di sbagliato.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani potrai rilassarti e goderti al meglio la domenica. Cerca di capire alcune cose di te stesso, ciò che ti turba. Attenzione anche a non fare discussioni a lavoro.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarai al top, pieno di passione, emozioni e amore. Approfitta per viverti la domenica nel migliore dei modi, che sia in compagnia degli amici o in coppia.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani, purtroppo, avrai la Luna in opposizione che ti farà sentire abbastanza nervoso. Cerca di mantenere la calma altrimenti rischi di creare questioni per delle sciocchezze. Approfitta della domenica per rilassarti un po'.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani potrai iniziare a superare la tensione accumulata negli ultimi giorni. Importante sarà ritrovare un equilibrio interiore e col partner. Prova ad essere più comprensivo.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani sarà una giornata un po' ambigua dettata da nervosismo e tensione ma, allo stesso tempo, voglia di recuperare col partner. Sii prudente soprattutto a lavoro.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani sarà opportuno continuare ad avere calma e prudenza nei rapporti interpersonali. Non temere, arriveranno giornate molto positive ed entusiasmanti.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarà una meravigliosa domenica. Il tuo oroscopo sta migliorando man mano e tu stai iniziando ad essere molto più sereno, soprattutto in amore e col partner.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà una giornata in cui vorresti fare tante cose e vivertela al meglio. Fallo! Attenzione solo alla tua situazione economica, evita le spese di troppo.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani sarà una domenica piena di ottimismo e vitalità grazie anche alla Luna favorevole. Goditela al meglio!

Oroscopo Paolo Fox, 14 agosto: domenica energica per gli Ariete. Nervosismo per i Vergine. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.