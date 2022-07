Oroscopo Paolo Fox, 14 luglio: gran voglia di fare per gli Acquario. Giornata al top per i Gemelli. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 14 luglio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, in questi giorni sei nervoso per qualcosa, problemi che credevi di aver già risolto. In generale, però, il tuo oroscopo non è per niente negativo. Sii forte e vai avanti!

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani sarà necessario avere molta prudenza, soprattutto perché avrai Luna e Marte in dissonanza. Potresti accusare un calo fisico, quindi pensa a te stesso.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà al top grazie alla Luna e Venere favorevoli. E' sicuramente il momento giusto per vivere qualcosa di bello, sbloccare un progetto importante o concludere una trattativa.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà una giornata migliore rispetto alle precedenti. Ti sentirai più libero e sereno. Punta maggiormente sui sentimenti e sull'amore.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani e venerdì occorrerà estrema cautela, perché rischi di diventare intollerante nei confronti di tutto e tutti. Anche in amore sarà meglio essere pazienti e non alimentare discussioni. Tieni duro!

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di risolvere alcune problematiche di coppia. Fallo cosicché potrai viverti un fine settimana coi fiocchi.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, anche se ti senti molto fragile e non in piena forma, domani andrà meglio. Dovresti riaprirti all'amore, perché potrà tornare protagonista nella tua vita.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani dovrai essere molto prudente, specie nei rapporti interpersonali altrimenti rischi di far scoppiare delle bombe. Sta tranquillo perché il weekend ti regalerà grandi emozioni.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, se devi fare qualcosa, in amore o nel lavoro, punta sui prossimi due giorni, perché saranno al top. Approfittane perché poi il weekend non sarà dei migliori.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani potresti sentirti ancora un po' giù di morale. Qualcosa dentro di te è cambiato e vuoi fare maggiore chiarezza sia sotto il punto di vista lavorativo che amoroso.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani avrai una gran voglia di fare, metterti in gioco, fare esperienze insolite. Sei stanco della monotonia. Fai ciò che desideri, avrai grandi novità e incontri piacevoli in arrivo.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani cerca di recuperare la serenità e la tua immensa creatività. Il fine settimana ti regalerà una carica in più, sarà molto promettente.

