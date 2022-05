Oroscopo Paolo Fox, 14 maggio: weekend magnifico per gli Scorpione. Fase di recupero per i Capricorno.

Iniziamo il nostro appuntamento del weekend degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox sabato 14 maggio. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! 14 maggio:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani comincerà un weekend molto interessante che potrebbe regalare una bella sorpresa e un recupero importante a livello relazionale. Stai ritrovando forza e vitalità che avevi un po’ tralasciato. Continua così. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, il re dell’Oroscopo anticipa che, purtroppo, avrai la Luna in opposizione. Dunque, ti converrà usare estrema cautela e fare, se possibile, lo stretto necessario. Nulla di cui preoccuparsi troppo! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani inizierà un bel weekend che preannuncerà una settimana ancora più significativa. Novità interessanti in vista. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, sarà un weekend fatto apposta per amare. L’ oroscopo di Fox consiglia di approfittarne! Sul fronte lavorativo sarà importante non avere troppe pretese. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, nelle giornate che seguono è necessario avere ancora un po’ di pazienza e di prudenza. Meglio non fare sbagli e se dovessi provare un piccolo disagio, lascia correre. Da lunedì le cose andranno meglio. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, sarà un weekend ottimo per recuperare sia a livello personale che fisico. Qualcuno potrebbe essersi sentito messo sotto esame, qualcun altro è affaticato per le troppe responsabilità di cui si è fatto carico. Cerca di prestare più attenzione alla tua forma fisica. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, nei giorni successivi evita problemi e complicazioni. Sii più prudente. Non attirare le ostilità degli altri: non ti porterebbe nulla di buono! Continua a cercare di risolvere tensioni e problemi. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani partirà un bellissimo fine settimana con la Luna nel segno. Questi giorni sono molto intriganti, sotto ogni punto di vista. E’ il momento giusto per amare, per rimettersi in gioco. Finalmente stai comprendendo l’importanza di vivere le cose con più leggerezza, prendersela un po’ meno per tutto. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, secondo l’oroscopo di Paolo Fox anche domani sarà una splendida giornata. Approfitta del weekend per avere nuove opportunità, anche in amore! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani finalmente comincerà un weekend con delle giornate migliori rispetto a quello appena trascorse. Mai come in questo momento, hai bisogno di sentire il sostengo e l’amore intorno a te. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani e domenica sarai un po’ insofferente e nervoso. Cresce il desiderio di fare qualcosa di nuovo, divertente e forse perfino un po’ fuori dalle righe. Fallo, senza pensarci troppo e ti libererai dai malumori! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, apriti al bellissimo weekend che si sta per presentare. Fai programmi piacevoli con il partner, organizza qualcosa di bello e scrollati da dosso il nervosismo dei giorni passati. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

L’articolo Oroscopo Paolo Fox, 14 maggio: weekend magnifico per gli Scorpione. Fase di recupero per i Capricorno. proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.