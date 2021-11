oroscopo-paolo-fox-14-novembre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 14 novembre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 14 novembre ?

Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 novembre 2021: quali sono le previsioni

Ariete

Se lasci che tutto ciò che è tensione o rumore o un modo sgradevole di fare le cose non abbia nulla a che fare con te, sarai in grado di concentrarti su ciò che oggi ti regalerà momenti piacevoli e conversazioni piacevoli. C’è qualcuno che ti mostra la sua amicizia.

Toro

Prenditi cura di tutto ciò che riguarda il cibo un po’ di più oggi, poiché a volte lo lasci passare e non ti interessa cosa potrebbe portarti in futuro. Se qualcuno vicino a te attira la tua attenzione su questo, dovresti prestare attenzione e non ribellarti o diventare di cattivo umore.

Gemelli

Sarai accompagnato da vicino o accompagnato da persone con le quali sarai in grado di costruire importanti ponti o legami di amicizia. Apri la tua mente a nuove idee e sentimenti non familiari che possono essere molto affabili e divertenti. Buona giornata.

Cancro

Troverai il comportamento di qualcuno che apprezzi e che ti attrae persino in modo potente piuttosto impersonale e freddo. Non prenderla sul personale, forse sta attraversando un brutto momento che non conosci e reagisce in quel modo.

Leone

Hai preso la decisione di non lasciare passare un altro giorno per sistemare una situazione che si sta già trasformando in qualcosa di molto fastidioso, probabilmente legato alla tua casa o ai tuoi vicini. Decidi di parlare in anticipo, ma con cautela, senza eccessi.

Vergine

Non è troppo intelligente da parte tua dare troppa importanza a quell’avventura che hai, perché non sarà una relazione in cui puoi condividere la convivenza o il tempo libero a causa di alcune circostanze esterne. Goditi le ore piacevoli.

Bilancia

Cerca di chiarire i tuoi sentimenti o sensazioni prima di chiedere consigli o esporre ciò che sta accadendo dentro di te senza ulteriori indugi. È importante analizzare ciò che si vuole veramente e ciò che si è disposti o disposti a lasciare per ottenerlo.

Scorpione

Ti fidi del consiglio di qualcuno in famiglia per affrontare un argomento un po’ delicato con il tuo partner e perché non sei molto chiaro dove sia la verità. Se si tratta di gelosia per un sospetto, è meglio chiarire tutto il prima possibile per ricominciare da capo se lo senti.

Sagittario

I ricordi sono importanti e fanno parte della tua esperienza di vita, ma non lasciarti paralizzare da loro e perdere qualcosa o qualcuno e renderti triste. Rendili un tesoro, non un oggetto doloroso. Puoi farlo se ci lavori.

Capricorno

Ripari qualcosa che non era al suo posto, né materialmente né spiritualmente, e questo ti dà grande tranquillità e anche per la prossima settimana la possibilità di avere più tempo libero e goderti più di un’attività.

Acquario

Ti piacerebbe essere al centro del palco oggi ed essere protagonista di ciò che accade, ma fai attenzione perché se superi te stesso, non sarai in un buon posto con certe persone che non ti conoscono troppo . Nemmeno con quelli fidati.

Pesci

Trovarti a tuo agio con te stesso, assumere chi sei e non aver paura di ciò che pensano gli altri è l’atteggiamento più salutare che puoi adottare. Oggi te ne renderai conto e ti metterai al lavoro per realizzarlo il prima possibile. Puoi prenderlo.