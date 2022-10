Oroscopo Paolo Fox, 14 ottobre: giornata decisiva per i Vergine. Tanta vitalità per i Bilancia.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 14 ottobre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, venerdì:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di badare bene alla tua situazione economica e di frenare le spese in eccesso. In amore potresti avere dei problemi. Sii prudente.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani potresti essere al centro di discussioni. Sarà meglio mantenere la calma e placare gli animi. Cerca anche di risolvere la tua situazione col partner che non è delle migliori.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani si preannuncia un oroscopo molto positivo. In particolare, potrete risolvere delle questioni e delle incomprensioni lasciate in sospeso.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani il tuo weekend comincerà nel migliore dei modi. Sarai, però, davanti a delle scelte importanti da fare. Segui solo te stesso, il tuo cuore.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, col weekend in arrivo potrai rilassarti e riposarti. Sei molto stanco e affaticato, devi staccare un po' la spina per ricaricarti.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani sarà un giorno decisivo, dedito al cambiamento. Avrai grandi notizie e opportunità in arrivo. Sta a te prendere la decisione giusta!

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani non avrai più la Luna in opposizione. Dunque, il tuo weekend comincerà con tanta carica e vitalità. Per i single sono favoriti i nuovi incontri.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani vivrai un venerdì coi fiocchi. Sei carico di positività e con tanta voglia di cambiare. Goditi la giornata a pieno!

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, sei desideroso di nuove avventure, di staccare la spina. Anche a lavoro vuoi portare avanti le tue idee e i tuoi progetti. Approfitta di questa tua energia per esaudire i tuoi desideri.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, questa settimana è stata decisamente migliore rispetto a quella scorsa e il tuo weekend non sarà meno. Ti aspetta un bel venerdì anche in ambito lavorativo.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà molto favorevole, le stelle sono dalla tua parte e ti regalano tanta energia e vitalità. Attenzione, però, a dosare bene le parole.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani sarà la giornata giusta per recuperare un rapporto a cui tieni molto. Metti l'orgoglio da parte e fai parlare il tuo cuore. In amore, soprattutto, sarà meglio parlare con calma col partner per risolvere alcune questioni in sospeso.

