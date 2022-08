Oroscopo Paolo Fox, 15 agosto: un meraviglioso ferragosto per i Sagittario. Stanchezza per i Cancro.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 15 agosto 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani sarà un ferragosto molto entusiasmante grazie anche alla Luna favorevole. Sono favoriti i nuovi incontri che potrebbero sfociare in storie d'amore.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani vivrai una giornata serena, in tranquillità. Sii più amorevole col partner e organizza qualcosa di bello da fare insieme.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani, finalmente, la Luna non sarà più dissonante e ciò ti permetterà di vivere un ferragosto pieno di gioia e buonumore. Goditelo al meglio.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani potresti sentirti un po' fiacco e stanco. Probabilmente la causa è la tensione accumulata negli ultimi giorni a causa del lavoro. Cerca, dunque, di rilassarti quanto più possibile.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani il tuo oroscopo ti riserva una bellissima giornata, piena di sorprese e qualche novità entusiasmante. Goditi il ferragosto nel migliore dei modi.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani, finalmente, sarà una giornata più serena e tranquilla siccome non avrai più la Luna in opposizione. Dunque, prova a recuperare i rapporti interpersonali, soprattutto amorosi.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, il tuo oroscopo di ferragosto non si preannuncia essere dei migliore. Avrai la Luna dissonante. Sarà meglio essere cauti e prudenti con gli altri, in particolare col partner.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani, in generale, sarà una giornata piuttosto tranquilla. Fox, però, ti consiglia di essere prudente sia in famiglia che in amore poiché, con Venere contraria, potrebbero innescarsi delle discussioni.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani vivrai un meraviglioso ferragosto, pieno di vitalità e amore. Approfittane per dare largo spazio ai sentimenti e per fare qualcosa di bello.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani, purtroppo, avrai la Luna dissonante. Dunque, sarà meglio mantenere la calma per non rovinarsi la giornata di ferragosto. Prova ad organizzare qualcosa di tranquillo, all'insegna del relax.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani potresti sentirti al quanto pensieroso, soprattutto nei confronti delle persone a te care. Sii prudente.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani il tuo ferragosto sarà pieno d'amore da parte delle persone che più ti vogliono bene, dai parenti agli amici al partner. Approfitta per staccare la spina e rilassarti.

Oroscopo Paolo Fox, 15 agosto: un meraviglioso ferragosto per i Sagittario. Stanchezza per i Cancro. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.