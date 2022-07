Oroscopo Paolo Fox, 15 luglio: inizio weekend nervoso per i Toro, meraviglioso per i Bilancia. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 15 luglio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, venerdì:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà migliore rispetto a quello dei giorni precedenti. Mantieni la calma e se hai bisogno, confida nel tuo rapporto di coppia e nel tuo partner. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani sarà un venerdì caratterizzato da tensioni e nervosismo, soprattutto a causa del lavoro. Sii paziente, sabato e domenica potrai recuperare. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, le tue stelle sono ancora tra le migliori. Venere e Luna favorevoli, cosa volere di più? Avrai un fine settimana molto entusiasmante ed intrigante. Approfittane subito! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani inizierà un weekend molto promettente. Fox consiglia di non trascurare l’amore, ma, anzi, cerca di recuperare quel distacco che c’è stato nei giorni passati. Così sarai molto più sereno. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarà necessario essere molto prudenti in quanto avrai la Luna in opposizione. Non alimentare polemiche inutili. Tranquillo, il weekend si concluderà nel migliore dei modi. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, questo weekend ti regalerà emozioni positive. Fari bene a cercare di accorciare le distanze col partener facendo prevalere maggiormente i sentimenti. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, anche il tuo weekend comincerà nel migliore dei modi grazie ad una bellissima Luna favorevole. E’ tempo di svago e divertimento. Approfittane. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani potrebbe essere una giornata nera caratterizzata da disguidi familiari e Luna in dissonanza. Potresti accusare un certo nervosismo. Prova a mantenere la calma, sabato andrà meglio. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani ti converrà fare tutto ciò che hai in mente perché sabato e domenica non saranno tra i giorni migliori. Continua dritto per la tua strada e sii perseverante. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani ti sentirai ancora un po’ stanco e angosciato a causa delle preoccupazioni di questi giorni. Cerca, però, di non riversare la tua agitazione sul rapporto di coppia. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani avrai ancora la Luna favorevole che ti permetterà di sentirti molto energico e vitale. Approfitta di questo meraviglioso weekend che ti attende. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, il tuo oroscopo del fine settimana sarà al top. Avrai dei giorni davvero entusiasmanti. Approfittane per organizzare qualcosa di bello. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, 15 luglio: inizio weekend nervoso per i Toro, meraviglioso per i Bilancia. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.