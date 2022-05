oroscopo-paolo-fox,-15-maggio:-una-domenica-entusiasmante-per-i-pesci.-ripartenza-per-gli-ariete

Proseguiamo il nostro appuntamento del weekend degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domenica 15 maggio. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domenica:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani avrai la tua ripartenza grazie anche alla presenza favorevole di Giove. Hai buone idee e non ti mancano consensi e approvazioni. Chi ha un sogno nel cassetto, potrà adesso cominciare a lavorare per realizzarlo.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani avrai un'invidiabile capacità di azione. Ma in questo momento è necessario risvegliare i sentimenti. Buone notizie in arrivo.



Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, è cominciato anche per te un periodo di rinascita, da quando Giove è tornato attivo. Finalmente alcune situazioni si sbloccheranno, certe tensioni saranno sotto controllo e più gestibili. Anche l'amore potrà tornare a risplendere.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, in amore non va per il meglio. Da domani, però, potrai iniziare a risolvere delle problematiche che ti stanno affliggendo. Non mollare!

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani dovrai cogliere il momento che si preannuncia molto bello grazie anche a Giove in aspetto favorevole. Sarà essenziale cogliere ogni opportunità e non sprecare iniziative che potrebbero rivelarsi importanti.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, il rw dell'oroscopo consiglia di godersi a pieno la domenica e di riportare serenità nella tua vita. Ciò ti sarà d'aiuto anche nelle relazioni.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani, purtroppo, ci sarà Giove in opposizione . Dunque, problemi e tensioni diventano doppi e più lunghi. Ti converrà avere molta diplomazia e raggiungere un accordo, se di recente hai aperto un conflitto.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani potrai vivere una domenica molto speciale per quel che riguarda l'amore. Passa del tempo con le persone che ami.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, Secondo l'oroscopo di Fox, domani sarà la giornata giusta per ritrovare l'ottimismo perduto grazie anche a Giove in aspetto favorevole, insieme a Venere, non potrai che aspettarti grandi cose. Stai per entrare in una fase molto promettente della tua vita.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani purtroppo sarà un'altra giornata di malumori e preoccupazioni. Negli ultimi tempi qualcosa è cambiato, un riferimento, una collaborazione di lavoro. In questo momento ciò che devi fare è prendere le misure, capire come procedere, cosa lasciarti alle spalle e cosa portarti dietro.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarai ancora nervoso e affaticato. È un periodo di stallo, in cui vorresti fare tante cose, rivoluzionare la tua vita, ma ti senti sopraffatto dalle idee, non sta come muoverti, né da dove partire, Ciò che conta è trovare il giusto compromesso tra i tuoi sogni e la realtà.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani potrebbe essere una giornata ricca di emozioni, soprattutto in amore. Potresti infatuarti di qualcuno. Non mollare, continua così!

