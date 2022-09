Oroscopo Paolo Fox, 15 settembre: giornata piena di emozioni per i Capricorno. Tanti impegni per i Pesci.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 15 settembre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, questi giorni sono stati molto frenetici, da domani sarà meglio recuperare a livello fisico e mentale. Non strapazzarti troppo.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, sono giorni che stai cambiando e lo stai facendo positivamente, ciò ti fa solo bene. Hai più forza interiore e sei predisposto a nuovi amori e nuove amicizie. Venere ti sarà di grande aiuto.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani sarai molto creativo grazie a Marte e Mercurio favorevoli. Ciò ti consentirà anche di portare a termine alcuni progetti. Fai attenzione in amore e in famiglia, non tutto va per il meglio.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, ti stai prodigando molto per il futuro e ciò è molto positivo perché riceverai belle soddisfazioni. In amore, invece, dovresti dialogare di più e risolvere le questioni in sospeso.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani avrai alcuni pianeti favorevoli, tra cui Venere. Ma non basterà perché potresti accusare un certo nervosismo. Sarà meglio stare lontani da chi vuole provocarti. Sii prudente.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà molto promettente. Avrai Venere e Luna favorevoli che ti daranno un grande aiuto a ricucire alcuni rapporti. Per chi ha attraversato un brutto periodo col partner, potrà recuperare.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani il tuo quadro astrale è decisamente migliore. Devi solo provare ad essere più sereno e tranquillo e lasciar andare lo stress accumulato.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani dovrai essere molto cauto e prudente, non cadere in provocazioni altrimenti finirebbe male. Il weekend sarà decisamente migliore.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani, in generale la giornata sarà buona. In particolare, a lavoro tutto procede bene. In amore, invece, ci sono delle problematiche da risolvere. Mantieni la calma.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani avrai Venere favorevole che ti riempirà la giornata di emozioni positive. Giove, invece, sarà dissonante e potrà crearti qualche fastidio in ambito lavorativo.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarai assalito da agitazione e nervosismo. Cerca di essere più calmo e diplomatico, soprattutto in ambito lavorativo.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani sarà una giornata molto promettente e piena di impegni. Hai tanto da fare per rimetterti in sesto e comincerà una nuova fase della tua vita. Sii coraggioso!

Oroscopo Paolo Fox, 15 settembre: giornata piena di emozioni per i Capricorno. Tanti impegni per i Pesci. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.