Oroscopo Paolo Fox, 16 luglio: un entusiasmante sabato per gli Scorpione. Piccoli disguidi familiari per i Vergine. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 16 luglio. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, sabato:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani avrai un gran recupero cosicché potrai goderti al meglio il fine settimana. Attento, però, alle relazioni di coppia.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani sarà un sabato particolarmente entusiasmante. Approfittane per organizzare qualcosa di bello, un'uscita in compagnia o una bella giornata al mare.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, in questo fine settimana attento ai rapporti amorosi. Cerca di non esagerare con le parole e sii prudente. Non rovinarti le giornata per cose futili.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, le prossime ore potrebbero regalarti grandi emozioni. Lascia i dissapori e pensa solo ai sentimenti e all'amore. Vedrai che ti sentirai al top.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani, finalmente, avrai un buonumore che ti consentirà di risolvere alcune situazioni. Soprattutto potrai riconciliarti con delle persone a te care.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, il fine settimana sarà caratterizzato dalla Luna in opposizione e qualche disguido familiare. Cerca di non alimentare le polemiche, prova a svagarti.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarà un ottimo sabato per lasciare andare tutte le angosce dei giorni passati. Prova ad organizzare qualcosa di bello così da passare che belle giornate.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, il tuo fine settimana sarà caratterizzato da un ottimo oroscopo grazie alla Luna e a Venere favorevoli. Approfitta per recuperare in amore, prova a far prevalere i tuoi sentimenti, seppur nascosti.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani sarà un sabato caratterizzato da molto nervosismo e polemiche. Purtroppo il weekend non sarà molto positivo e ti sentirai un po' giù di morale. Cerca di mantenere la calma.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, il tuo weekend si preannuncia pieno di cose positive. Finalmente, dopo alcuni giorni negativi, potrai divertirti e sentirti più sereno. Approfittane.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani potresti aver voglia di fare pazzie, come partire all'improvviso. Se ciò ti fa stare meglio, fallo. Attenzione però, a non esagerare, sii sempre prudente.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, il tuo oroscopo continua ad essere al top grazie anche a Venere e Luna favorevoli. Ti senti pieno di creatività e vitalità. Approfitta per fare ciò che desideri.

