oroscopo-paolo-fox-16-novembre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 16 novembre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 16 novembre ?

Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 novembre 2021: quali sono le previsioni

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani continuerà questo tuo lento e graduale recupero. Già da settembre è come se ti fossi risvegliato da un lungo torpore e avessi ricominciato da capo. Certo, servirà pazienza prima di vedere i risultati che vuoi tu, ma comunque stai risalendo la china. Guarda al futuro con più ottimismo! In amore, invece, ci sono ancora delle difficoltà: forse sei in pensiero per il partner o non condividi alcune sue decisioni.

Toro

Domani sarà un giorno ad alto rischio discussioni e tensioni: cerca di usare la massima cautela. Questa settimana sarà abbastanza agitata e nervosa, perché dovrai affrontare alcune persone che non la pensano come te. Da quando Urano è entrato nel tuo cielo stai tirando fuori un lato ribelle, rivoluzionario che non credevi di avere. Questo fatto, però, può comportare anche alcuni scontri con qualcuno. In questo momento dovresti cercare rifugio nell’amore, perché potrebbe rivelarsi molto importante.

Gemelli

Domani sarai turbato ancora da alcune incertezze, perplessità circa il da farsi. Se da un lato hai ottenuto alcune soddisfazioni sul fronte lavorativo, dall’altro lato senti un’enorme stanchezza che andrà smaltita in qualche modo. Perché non provi a distrarti un po’? In amore stai attraversando un periodo di calma piatta che non preannuncia grandi novità all’orizzonte.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti respirare un po’ di tensione nell’aria. Se avrai voglia di startene per i fatti tuoi, non fartene un cruccio: è normale ogni tanto volersi isolare. In questo momento stai stravolgendo la tua esistenza. Stai mettendo in discussione la tua vita amorosa e affettiva, stai affrontando cambiamenti radicali sul lavoro. D’ora in avanti dovresti attorniarti solamente di amici e conoscenti onesti e sinceri

Leone

Si preannuncia una giornata adatta per chiarire con qualcuno. Nel lavoro e in amore dovresti provare a fare un passo indietro, se ti accorgi di essere diventato troppo impositivo, troppo protagonista della relazione. Nel corso delle prossime roe potresti essere colto da un po’ stanchezza, ma tutto sommato sei contento, perché stai lavorando sodo e hai la certezza che i risultati arriveranno presto.

Vergine

Domani avrai una gran bella energia da sfruttare al massimo per ottenere successo. Quanto riuscirai a realizzare dipenderà dalla tua età, dalle tue capacità, ma sappi che le stelle saranno dalla tua parte. Tra giovedì e venerdì potrebbe perfino capitarti qualcosa che ti strapperà un sorriso. Anche in amore sarai un segno favorito e potrai vivere momenti molto emozionanti, se lo vorrai.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani avrai un’altra giornata piuttosto faticosa, nervosa ad alto rischio polemiche, proprio come lo è stato lunedì. Sii prudente! In questo momento sarà facile scontrarsi con qualcuno , nel lavoro o in famiglia. Basterà notare una piccola ingiustizia che correrai il rischio di perdere la calma.

Scorpione

Domani sarà un altro giorno caratterizzato da alti e bassi. D’ora in poi dovrai riflettere con attenzione sui passi da compiere in futuro. I molti pianeti presenti nel tuo segno ti aiuteranno a cambiare molte cose nella tua vita, ma Giove e Saturno contrario imporranno dei cambiamenti radicali, che potrebbero suscitare anche un po’ di timore. Se da un lato sei eccitato dalle novità, dall’altro lato potresti sentirti ansioso. Venere favorevole sosterrà l’amore e i rapporti in famiglia.

Sagittario

Domani sarai pieno di forza e di entusiasmo, grazie al supporto di una bellissima Luna. Hai appena avviato una tua piccola rivoluzione personale che avrà il suo culmine a maggio del prossimo anno. Ti aspetta un biennio molto promettente, in cui potrai recuperare alla grande. In amore, però, dovresti cercare di contenere la tua irruenza e non fare scelte troppo azzardate.

Capricorno

Come prevede l’astrologo Paolo Fox domani sarà un giorno molto faticoso, ma altrettanto proficuo. È probabile che sentirai un bisogno crescente di startene un po’ da solo, per ricaricare le batterie. Nel complesso, hai un oroscopo importante. Venere nel segno ti permetterà di rivoluzionare la tua vita, sotto ogni punto di vista. Ti aspettano grandi cose!

Acquario

Domani sarai colto da alcuni momenti di profonda riflessione, specialmente riguardo il lavoro e il denaro. La scorsa estate è emerso in famiglia un problema che non hai ancora risolto. In più, quello a cui ti stai dedicando ora, non ti regala le soddisfazioni che vorresti tu. Anche in amore sei finito in uno stallo. sforzati di non scivolare in inutili polemiche!

Pesci

La tua rinascita è appena cominciata, ma già preannuncia grandi cose. Quanto riuscirai a ottenere, però, dipenderà da quanto sarai disposto a metterti in gioco. D’ora in avanti dovrai cominciare a chiudere con il tuo passato, una volta per tutte, e concentrarti sul futuro. Questo cielo garantisce successo e risultati importanti, sia in amore sia nel lavoro: non sprecare questa occasione!