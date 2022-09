Oroscopo Paolo Fox, 16 settembre: meraviglioso venerdì per i Gemelli. Tanta stanchezza per i Sagittario.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 16 settembre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, venerdì:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani avrai un bell'oroscopo che ti garantirà di superare alcune problematiche. Cerca di non strapazzarti troppo, rischieresti di avere un calo fisico. Le prossime ore saranno molto favorevoli in ambito sentimentale.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, continua a recuperare gradualmente, in particolare in amore. Cerca di risolvere al meglio tutte le questioni così sarai in grado di recuperare la tua serenità e affrontare il weekend nel migliore dei modi.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani sarà un meraviglioso venerdì grazie anche alla presenza favorevole della Luna. In amore va molto meglio. A lavoro, invece, dovrai essere prudente ed evitare polemiche e provocazioni.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, in vista del weekend dovrai dedicarti maggiormente ai sentimenti e alle emozioni fino a raggiunger l'apice domenica. A lavoro potrebbero esserci ancora qualche problema, meglio risolverlo il prima possibile.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarà una giornata molto serena e anche emozionante. In amore tutto procede per il meglio. Tieni lontano alcune persone, in particolare chi ti vuole provocare.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani avrai la Luna in dissonanza che potrà causarti un po' d'ansia. Sei molto agitato a causa di alcune preoccupazioni, in particolare familiari. Cerca di stare quanto più vicino alla tua famiglia e ai tuoi affetti.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarà meglio andare oltre ad alcune incomprensioni, in particolare quelle amorose. Meglio affrontare ogni tipo di problema cosicché potrai goderti serenamente il weekend.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani, finalmente, il tuo oroscopo sarà molto positivo. Saranno belle giornate quelle che seguiranno, vivrai un bel weekend molto emozionante.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domai potrai accusare un po' di stanchezza, soprattutto fisica. Dovresti concentrarti più su te stesso e rilassarti. Organizza qualcosa di bello per il weekend e goditelo al meglio.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani avrai Venere favorevole che ti regalerà bellissimi momenti in amore. Ciò ti consentirà di esser molto più sereno, anche in ambito lavorativo.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole che ti aiuterà a stare molto meglio. In amore tutto procederà a gonfie vele e anche le nuove amicizie sono molto favorite.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, purtroppo i giorni seguenti non saranno molto piacevoli. Dovresti avere più fiducia in te stesso e nell'amore e vedrai che tutto si risolverà al meglio.

Oroscopo Paolo Fox, 16 settembre: meraviglioso venerdì per i Gemelli. Tanta stanchezza per i Sagittario. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.