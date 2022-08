Oroscopo Paolo Fox, 17 agosto: giornata impetuosa per gli Ariete. Scontri in vista per i Toro.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 17 agosto 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo dello zodiaco, domani sarà una giornata impetuosa. Hai tanta voglia di fare e non risparmi le tue energie. Fai bene, cerca solo di essere più diplomatico bei rapporti con gli altri.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani potresti avere forti scontri. Fox ti consiglia di essere molto prudente e calmo, soprattutto in coppia e col partner altrimenti vivrai forti disagi.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani sarà la giornata giusta per fare un po' di chiarezza con te stesso e con le tue idee. Per i single, ci saranno novità interessanti e nuovi incontri.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani la giornata sarà migliore rispetto a quelle trascorse. Dedica più tempo a te stesso e ai tuoi sentimenti. Cerca di capire chi e cosa vuoi davvero.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani potresti avere un certo nervosismo a causa della Luna. Cerca di non sfogare troppo la tua rabbia sugli altri, piuttosto allontana chi non ti piace solo così potrai essere più sereno e pacato.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani, grazie alla Luna favorevole potrai cominciare a recuperare! Allontana le persone non leali e che non ti dimostrano il bene che meriteresti. Buoni propositi in amore.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, è ora di trovare un equilibrio sia sul fronte sentimentale che lavorativo. Cerca di non pensare troppo al passato e concentrati di più sul presente.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani avrai la Luna in opposizione che ti provocherà intolleranza. Cerca di mantenere la calma. Potrebbero esserci delle discussioni in famiglia.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, per domani, il re dell'oroscopo, ti consiglia di lanciarti in alcune sfide. Porta avanti le tue idee e i tuoi progetti. In amore cerca di far prevalere i sentimenti.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani, finalmente, avrai la Luna e Venere favorevole che ti garantiranno una bella giornata e un buon recupero sotto il punto di vista sentimentale. Approfittane al meglio!

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani a causa della Luna dissonante potresti sentirti stanco e nervoso. Sarà meglio essere prudente, in particolare in amore altrimenti rischi di alimentare grosse polemiche.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani avrai un oroscopo molto promettente. Approfitta per concludere anche dei progetti in atto.

