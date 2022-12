Oroscopo Paolo Fox, 17 dicembre: giornata tesa per i Toro. Cielo favorevole per i Sagittario.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 17 dicembre. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani purtroppo ti aspetta un sabato un po' giù di morale a causa anche di alcuni attriti in amore. Dovresti essere un po' più morbido col partner.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, anche per te, domani sarà una giornata molto tesa in ambito sentimentale. Inoltre, sei anche molto pensieroso per il lavoro. Insomma, il weekend non sarà molto roseo.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani ti aspetta un bel sabato grazie anche alla presenza favorevole di Venere. Il tuo oroscopo ti darà grandi soddisfazioni, soprattutto in amore.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani potresti accusare un forte stress e nervosismo. Hai bisogno di svagarti ma alcuni pensieri prendono il sopravvento. Cerca di essere più tranquillo.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, anche domani ti aspetta una bella giornata. Potresti approfittare del sabato per stare in compagnia dei tuoi amici e del partner. Insomma, trascorrilo nel migliore dei modi.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà molto promettente e positivo. Sia in ambito professionale che sentimentale tutto procede al meglio.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, da domani, domani sarà un bel sabato per te grazie anche alla presenza favorevole della Luna. L'amore, soprattutto, sarà il protagonista della vostra giornata. Goditela al meglio!

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani vivrai una giornata bella ed intensa. Avrai tante cose da fare e tante emozioni da vivere. goditela a pieno!

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani avrai un cielo molto favorevole. Fox, dunque, ti consiglia trascorrere del tempo con i tuoi affetti evitando ogni tipo di contrasto o polemica. Cerca di essere più tranquillo e sereno.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani potresti sentirti molto nervoso. Il fine settimana sembra essere più teso rispetto ai giorni trascorsi. Tu cerca di riprenderti al meglio facendo ciò che più ti piace fare.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani le stelle saranno dalla tua parte. Per cui, se hai delle cose da risolvere, è il momento giusto! Parlane con calma.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, ti aspetta un fine settimana molto entusiasmante. Avrai un gran recupero sia nella coppia che a lavoro. Approfittane e datti da fare!

Oroscopo Paolo Fox, 17 dicembre: giornata tesa per i Toro. Cielo favorevole per i Sagittario.

