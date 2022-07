Oroscopo Paolo Fox, 17 luglio: domenica al top per i Pesci. I Sagittario dovranno essere molto prudenti. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Concludiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 17 luglio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, domenica:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani il tuo fine settimana si concluderà al meglio. Sarà una serena giornata. Cerca soli di evitare alcuni disguidi in famiglia.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani sarà una bellissima domenica caratterizzata da grandi emozioni. Approfittane per organizzare qualcosa di bello, che sia in compagnia o in coppia o in famiglia.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani, purtroppo, il weekend non terminerà nei migliori dei modi in quanto avrai la Luna in opposizione. Ciò ti potrebbe causare delle polemiche col partner. Sii prudente.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani i sentimenti saranno protagonisti. Con Venere favorevole potrai risvegliarli e mettere l'amore in primo piano. Per chi è single potrebbero esserci dei nuovi incontri.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani potrai abbandonare la tensione degli ultimi giorni e goderti una meravigliosa domenica. Cerca di far prevalere maggiormente l'amore.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, anche domani sarà meglio usare molta calma e diplomazia altrimenti rischi di affrontare accese discussioni. Tranquillo, la settimana prossima andrà meglio.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, il re dell' Oroscopo consiglia di dedicare la giornata di domani completamente all'amore. Potresti risolvere anche alcuni incongruenze con dei tranquilli chiarimenti.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani avrai un meraviglioso oroscopo grazie alla Luna e a Venere favorevoli. Sarà la giornata ideale per gli amori e per prendere decisioni importanti.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani sarà necessario avere molta prudenza, avrai la Luna dissonante. Cerca di non sbottare subito e, se occorre, pensa a startene per i fatti tuoi così eviterai discussioni.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarà una bella domenica soprattutto in famiglia e in compagnia. Anche se sei molto teso per il lavoro, cerca di lasciar andare la negatività e avere grandi speranze.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani avrai una gran voglia di fare qualcosa di diverso, di folle. Approfittane perché la tua domenica promette molto bene.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, il tuo fine settimana si concluderà al top. Avrai la Luna favorevole che non solo ti aiuterà in amore ma anche a nelle tue idee e nei tuoi progetti.

