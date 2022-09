Oroscopo Paolo Fox, 17 settembre: bellissimo sabato per gli Ariete. Un po’ di tensione per i Vergine.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 17 settembre. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, sabato:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani vivrai un bel sabato grazie alla presenza favorevole dei Luna, Marte e Giove. Bada bene, però, alle spese e alla tua condizione economica. Goditi al meglio il weekend.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani sarà una giornata di scelte importanti. In amore dovrai chiarire determinate cose per stare più tranquillo così potrai goderti la domenica nel migliore dei modi.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà molto favorevole grazie anche alla presenza di molti pianeti, tra cui la Luna. La tua nota dolente, in questi giorni, è il lavoro. Impegnati per portare avanti le tue idee ma non tralasciare l'amore.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, il tuo weekend sarà al top. Approfittane, organizza qualcosa di bello, che ti dia serenità e cerca di stare più in compagnia.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarai decisamente più calmo rispetto ai giorni passati. Vivrai un bel fine settimana. Riuscirai a risolvere anche alcune questioni in sospeso.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani potresti sentirti al quanto agitato perché in preda a tanti impegni. Non perdere la calma e cerca di tenere tutto sotto controllo e di portarlo a termine.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarà una giornata volta al relax e alla riflessione. Ora sei molto più forte e determinato. Cerca di esserlo anche in amore, apriti di più ai sentimenti.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani andrà decisamente meglio, non avrai più la Luna in opposizione e potrai goderti il weekend nel migliore dei modi. Approfitta anche per ristabilire un certo equilibrio in amore.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di non arrabbiarti e di mantenere la calma per evitare delle polemiche. Domenica andrà molto meglio, non temere.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, hai bisogno di capire cosa vuoi davvero perché sei un po' combattuto tra passato e futuro. Approfitta del weekend per dedicarti un po' a te stesso.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani vivrai un sabato molto più sereno, libero da tensioni e provocazioni. Dai più spazio all'amore e ai sentimenti.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani potrebbero scattare alcune scintille in amore e in famiglia. Cerca di essere prudente e non alimentare discussioni inutili.

Oroscopo Paolo Fox, 17 settembre: bellissimo sabato per gli Ariete. Un po’ di tensione per i Vergine. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.