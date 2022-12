oroscopo-paolo-fox,-18-dicembre:-luna-favorevole-per-i-leone.-domenica-intrigante-per-gli-scorpione

Concludiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 18 dicembre. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, domenica:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, anche la fine del weekend si prospetta essere giù di morale. Fox, inoltre, ti consiglia di mantenere la calma e di non creare discussioni.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, anche per te, domani sarà una bella domenica, molto intensa. Approfitta per fare qualcosa di bello, in compagnia.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di vivere la giornata con le persone a te care, la tua famiglia e il tuo partner. Attenzione a lavoro, potrebbero esserci delle novità.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani potresti riprenderti dalla giornata appena trascorsa. Tutto sommato sarà una domenica piacevole, dedita ai rapporti interpersonali. Hai bisogno di affetto e amore.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, anche domani avrai una bella Luna favorevole che ti aiuterà molto nelle relazioni. Approfitta e crea il momento giusto, soprattutto col partner!

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, anche domani il tuo oroscopo sarà molto promettente. Goditi la domenica rilassandoti e recuperando energia.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, da domani, domani potresti avere l'opportunità di soffermarti e riflettere su alcune cose e situazioni della tua vita. Prendi del tempo per te, ne hai bisogno!

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, l'ultimo giorno del weekend potrebbe essere il più intrigante, soprattutto per i cuori solitari. Uscite! Sono favoriti i nuovi incontri.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani avrai Giove favorevole che ti sorprenderà in ambito lavorativo. Anche in amore, tutto continua a procedere per il meglio!

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, anche domani potesti accusare nervosismo e malinconia. C'è qualcosa che non va nella coppia che ti fa stare molto male. Cerca di essere paziente.

Acquario, segno di acqua, undicesimo nello zodiaco, domani avrai una bella Luna favorevole per cui ti aspetta una domenica molto intrigante ed entusiasmante. Goditela al meglio!

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani potresti ritrovarti a risolvere alcune questioni familiari. Cerca di farlo calma e trova un punto di incontro.

Oroscopo Paolo Fox, 18 dicembre: Luna favorevole per i Leone. Domenica intrigante per gli Scorpione scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

