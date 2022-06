Oroscopo Paolo Fox, 18 giugno: cambiamenti in vista per i Toro. Weekend di fuoco per i Gemelli.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 18 giugno 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, sabato:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani andrà meglio per quanto riguarda l'aspetto professionale. Alcuni piane sono ancora sfavorevoli e potrebbero causarti rabbia e agitazione. Cerca di mantenere la calma.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, da domani comincerà un periodo di cambiamenti positivi, sotto ogni punto di vista. Venere nel segno ti sarà di grande aiuto in amore. Sono favoriti i nuovi incontri.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, anche nel weekend avrai un bellissimo oroscopo. Potrai avere grandissime soddisfazioni sia in amore che a lavoro. Approfitta di questi due giorni per dedicarti al relax e al divertimento.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani il tuo oroscopo potrebbe essere ancora un po' incerto ed instabile. I prossimi giorni potrebbero indurti a fare una scelta importante. In compenso, in ambito amoroso tutto comincia ad andare per il verso giusto.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in opposizione per cui potresti provare un po' di stress. Non temere, sarà solo una momento passeggero. In realtà niente potrà frenare la tua voglia incontenibile di rimetterti in gioco.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani dovresti evitare di fare passi falsi. Sia il lavoro che l' amore stanno andando verso la direzione giusta. Se sei solo dovresti evitare di essere sempre molto scettico nei confronti dei sentimenti.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani dovresti cominciare a risolvere tutti i rapporti non chiari, tagliare i rami secchi, cambiare perfino gruppo. In amore stai recuperando man mano. Continua così, per la tua strada e vedrai che arriveranno grandi soddisfazioni.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani potresti sentirti ancora un po' agitato. Tieni duro! Domenica, finalmente, riuscirai a ritrovare la tanto attesa serenità. Dovresti essere un po' più ottimista circa il tuo futuro.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, secondo Fox domani sarà arrivato il momento tornare a fare le cose che avevi bloccato tempo fa. Un trasferimento, un cambiamento, una nuova attività, non dovrai avere paura di azzardare.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani potresti sentirti ancora un po' nervoso ma devi cercare di contenerti. Stai tranquillo perché il weekend terminerà nel migliore dei modi. Sii prudente.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani, la Luna favorevole ti riempirà di energia, creatività e voglia di fare. Se devi fare una proposta, dovresti muoverti adesso. Cogli l'attimo!

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, nelle prossime ore sarà importante risolvere delle discussioni. Cerca di mantenere la calma e di risolvere tutto col dialogo.

