Oroscopo Paolo Fox, 18 luglio: un inizio settimana intrigante per i Gemelli. Disguidi amorosi per i Capricorno. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 18 luglio. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, il tuo inizio settimana comincerà con Venere contraria per cui sarà necessario avere molta prudenza in amore. I single, invece, potranno rimettersi in gioco.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, per te, invece, Venerà tonerà ad essere favorevole. Fox consiglia di esporre tutte le idee lavorative per una settimana coi fiocchi.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, da domani avrai un oroscopo molto interessante e intrigante soprattutto sul piano lavorativo. Non abbandonare, però, i sentimenti e il rapporto di coppia.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani alcuni rapporti potrebbero intensificarsi. Alcuni potranno addirittura trovare l'amore in seguito ad un colpo di fulmine.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani avrai la Luna e Giove favorevoli. Potrai prendere decisioni importanti e risolvere alcune questioni rimaste in sospeso.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani, finalmente, Venere tornerà favorevole. Ciò ti permetterà di recuperare in amore e mettere in risalto i sentimenti. Anche sul fronte lavorativo ci saranno grandi novità.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, da domani potrebbero esserci dei problemi nella coppia anche a causa di Venere in opposizione. Bisognerà essere molto prudenti. Nessun problema, invece, per i rapporti più stabili e consolidati.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani sarà una giornata da sfruttare al massimo. Potrebbero esserci novità importanti sia a lavoro che in amore. Nuovi incontri all'orizzonte.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, da domani potrai cominciare a superare alcune discussione e problematiche degli ultimi giorni. Sarai molto più tranquillo e sereno, grazie anche a Venere favorevole.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, nelle prossime ore sarà necessario essere molto cauti e prudenti. Potrebbero esserci disguidi familiari e amorosi. Fate attenzione!

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, l'inizio settimana sarà un po' ambiguo. Qualcuno potrebbe avere dei sospetti nella coppia e scovare la realtà. Sarà importante essere prudenti e cercare di chiarire alcuni disguidi.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, il tuo oroscopo continua ad essere molto positivo, soprattutto in amore. Qualcuno potrebbe avere un incontro molto importante tale da poter sconvolgere tutti i piani.

