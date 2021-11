oroscopo-paolo-fox-18-novembre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 18 novembre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 18 novembre ?

Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 novembre 2021: quali sono le previsioni

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi sei il re del paradosso e cerchi il lato positivo in ogni cosa, ma allo stesso tempo vuoi evitare di farti trarre in inganno dalle concezioni troppo semplicistiche. Parallelamente, il tuo attaccamento alla verità non può essere lasciato da parte, devi prendere in considerazione tutte le possibilità, e poi fare una scelta che ti accompagnerà per molto tempo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): sarai sensibile, particolarmente empatico con il tuo entourage sul lavoro, e abile nel gestire le situazioni di gruppo. Mantieni la tua ambizione in una forma che non sia minacciosa e che vada di pari passo con gli interessi degli altri. Cerca solo di stare attento ai consigli che ti vengono dati da certi tuoi colleghi, e mantieni uno spirito critico.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Cerca di lasciar perdere i tuoi modi riservati e di essere più aperto. Forse oggi senti troppo il peso delle responsabilità, ma se darai l’impressione di essere troppo distante dai tuoi cari, potresti lasciarti sfuggire un’eccellente occasione per divertirti un po’ con loro. Non trarre delle conclusioni prima che gli altri abbiano finito di parlare.

Paolo Fox oroscopo 18 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sei contento di possedere le informazioni giuste, ma non dimenticare che alla fine contano solo quelle che sono utili. Il carico di pensieri che hai nella testa è come un ronzio fastidioso, a tal punto da non saper più che cosa fare con tutto quello che sai. Non vorresti trascurare ciò che hai appreso, ma non sai come usarlo. Abbi pazienza, il tempo penserà a cancellare il superfluo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): il tuo sguardo arriva molto lontano, stai pensando a lungo termine, sia per quanto riguarda i tuoi progetti che l’evoluzione dei tuoi rapporti con la tua cerchia più ristretta. Non per questo devi trascurare gli impegni che richiedono la tua attenzione nell’immediato, che pur essendo i meno piacevoli, hanno comunque bisogno della tua energia e forse che tu rivaluti le tue priorità, una dopo l’altra.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Forse ti sentirai un po’ infastidito sul posto di lavoro a causa di qualcuno o qualcosa che ti chiede sempre di più. Anche se a grandi linee sei d’accordo sulle finalità, l’idea di fare una cosa tanto fuori dall’ordinario ti spaventa, per quello che penserà la gente.

Paolo Fox oroscopo 18 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): si ripresenteranno delle sensazioni intense che ti metteranno a disagio. Ti piacerebbe un po’ meno complessità, anche se attualmente hai dei desideri che potrebbero rendere la tua vita piuttosto caotica. Pur riuscendo ad esprimere molto bene quello che provi, il tuo messaggio potrebbe essere mal interpretato.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Hai avviato un progetto in modo un po’ precipitoso, e oggi ti rendi conto di dover aspettare prima di poter continuare. Piuttosto che pensare agli eventuali ritardi che questo potrebbe causare, concentrati per consolidare le basi di quanto è già stato fatto. I tuoi sforzi saranno ricompensati nel giro di qualche settimana.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il lavoro duro oggi non ti fa paura, addirittura lo prendi come un’occasione per dimostrare agli altri le tue capacità. Per fortuna, hai qualche asso nella manica che potrebbe fare una figura da sballo. Sarai molto più produttivo di quanto gli altri non ritengano possibile, ma non aspettarti le congratulazioni perché arriveranno in un secondo momento.

Paolo Fox oroscopo 18 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): L’ottimismo attuale non durerà in eterno ma dovresti servirtene adesso per avviare qualcosa di importante. Il tuo approccio potrebbe essere insolito e inconsueto. Nessuno capisce bene quello che vuoi fare o in che modo vuoi riuscirci. Segui il tuo istinto e metti un po’ da parte le regole del gioco, ti potresti stupire di quanto realizzerai.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti senti vacillare avanti e indietro, senza sapere quale sia il modo migliore per esprimerti a proposito della tua vita sentimentale. Un giorno respingi completamente le convenzioni e ti ribelli contro l’autorità, il giorno dopo ti lecchi docilmente le ferite, facendo quello che ti viene detto

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Anche se in questo periodo sei alle prese con un compito particolarmente difficile, non farlo pesare a chi ti sta intorno. Anziché sprecare la tua energia a parlare, concentrati per farla aumentare. Del resto questa non è proprio la giornata giusta per essere al centro dell’attenzione. Le persone della tua cerchia che oggi si metteranno in luce, se ne pentiranno.