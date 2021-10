oroscopo-paolo-fox-18-ottobre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 18 ottobre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 18 ottobre?

Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 ottobre 2021: quali sono le previsioni

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi la Luna entra nel tuo segno zodiacale, approfittane per fare nuovi incontri. A lavoro hai voglia di fare qualcosa di nuovo. Finalmente per chi ha un lavoro da libero professionista le occasioni stanno per arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore il 21 la Luna sarà nel tuo segno, saranno giornate interessanti in preparazione di momenti piacevoli. A lavoro devi portare avanti i tuoi progetti. Anche se si possono prospettare diversi cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore mattinata sottotono, le tensioni della domenica si fanno ancora sentire. A lavoro non è il caso di sottovalutare incontri e proposte nuovi.

Oroscopo Paolo Fox 18 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore il pomeriggio è un po’ sottotono, cerca di non far tornare alla luce i problemi nati agli inizi del mese. A lavoro hai voglia di cambiare aria e anche di provare nuovi percorsi, chi pensa che tu sia un abitudinario si sbaglia.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore in questo lunedì la Luna torna favorevole, riceverai telefonate che ti scalderanno il cuore. A lavoro è il momento di superare le tensioni e soprattutto di guardare al futuro con grande interesse. Non è l’anno giusto, però, per spendere troppi soldi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore la mattinata è sottotono, in miglioramento nel tardo pomeriggio. A lavoro le persone che vogliono portare avanti un progetto troveranno pane per i propri denti.

Oroscopo Bilancia, Scorpione e Sagittario oggi 18 ottobre 2021

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore a causa della stanchezza è meglio non agitare troppo le acque. A lavoro oggi è probabile che qualcosa non vada per il verso giusto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore questo è un lunedì che invita a fare solo le cose più importanti, dal 23 il Sole entrerà nel tuo segno zodiacale. A lavoro se posso darti un consiglio, cerca di iniziare nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore Venere è ancora nel segno, ci sono buone possibilità per fare delle conquiste particolari. A lavoro con ogni probabilità proprio in questi giorni potrai ricevere una buona offerta o qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox 18 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore evita contrasti con il partner, meglio rimandare le discussioni. A lavoro hai intenzione di fare un certo discorsetto ad alcune persone che forse non hanno capito come sei fatto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore stanno nascendo delle amicizie che con il tempo possono trasformarsi in amori. A lavoro se hai chiuso una collaborazione ti senti meglio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore anche le coppie senza problemi ultimamente hanno avuto qualche divergenza. A lavoro sei sempre in attesa di novità.

