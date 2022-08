oroscopo-paolo-fox,-19-agosto:-inizio-weekend-coi-fiocchi-per-gli-ariete.-nuovi-incontri-per-i-gemelli

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 19 agosto 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, venerdì:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, da domani comincerà un weekend coi fiocchi. Saranno giorni più di energia e vitalità, approfittane al meglio! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, per domani, il re dell’oroscopo di consiglia di riflettere un po’ sulla tua situazione amorosa. Sii più fiducioso nel partner e non lasciarti sempre sopraffare dalla gelosia. Il fine settimana sarà migliore. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, da domani avrai la Luna favorevole, dunque, sarà un ottimo weekend. Avrai modo di fare nuove amicizie e nuovi incontri. Goditelo al meglio. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, per chi ha terminato già le vacanze, sarà meglio buttarsi a capofitto nel lavoro e nelle nuove opportunità. Sii forte e raggiungerai grandi risultati. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani la giornata sarà decisamente migliore rispetto alle ultime. Evita le discussioni e concentrati di più su te stesso. Goditi il weekend, rilassati. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, il tuo oroscopo sta migliorando ogni giorno che passa. Anche domani sarà una bella giornata. Riorganizza il tuo lavoro e le tue idee. Buone notizie in arrivo anche in amore. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, finalmente, da domani comincerà un ottimo weekend. Approfitta per organizzare qualcosa di entusiasmante, che ti faccia bene. Continua, però, a trovare un equilibrio interiore e a riflettere su determinate cose. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani ti libererai della Luna in opposizione e potrai iniziare a programma il weekend come meglio credi. Fallo, perché ne hai davvero bisogno. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, purtroppo il tuo weekend non si preannuncia essere tra i migliori. Domani potrai accusare un po’ di nervosismo e stanchezza. Mantieni la calma. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, il tuo recupero avanza. Stai ritrovando tutte le forze e hai tante idee che vuoi realizzare. Non fermarti, pensa a te stesso in questo periodo. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarai più sereno e potrai pensare di pianificare qualcosa di bello. Sii prudente in amore maggiormente. Prova a mettere in primo piano i sentimenti. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, il tuo inizio weekend sarà caratterizzato da un po’ di negatività. Fox ti consiglia di non alimentare polemiche in famiglia e in amore. Stattene per conto tuo e rilassati. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, 19 agosto: inizio weekend coi fiocchi per gli Ariete. Nuovi incontri per i Gemelli scritto su Più Donna da Imma Bartolo.