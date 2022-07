Oroscopo Paolo Fox, 19 luglio: Ariete e Gemelli favoriti. I Bilancia dovranno essere molto prudenti. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 19 luglio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà al top grazie alla presenza di tanti pianeti favorevoli. Saranno giorni in cui ti sentirai molto energico e vitale. Approfittane per fare ciò che desideri.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani la giornata sarà molto più tranquilla. Potresti iniziare a risolvere alcune problematiche e prendere decisioni importanti. Sii sempre prudente.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, il tuo oroscopo continua ad essere tra i migliori. Ottimo momento sia per il lavoro che in amore. Metti maggiormente in risalto i sentimenti.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani potresti sentirti ancora un po' teso e avere qualche dubbio, soprattutto sul lavoro. Cerca di fare maggior affidamento sull'amore e sul partner. Non lasciare che le tue angosce si riversano sulla coppia.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, anche se sei ancora un po' travolto da stress e agitazione, domani avrai la Luna favorevole che ti aiuterà molto. Sii paziente che tutto sta per arrivare.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, Fox ti consiglia di iniziare ad essere un po' più istintivo e non sempre razionale. Sta cominciando un buon periodo, grazie anche a Venere che ti aiuterà soprattutto in amore.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani occorrerà avere molta prudenza, in particolare nei rapporti familiari e di coppia altrimenti rischierai di alimentare grosse discussioni. Sii ragionevole.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani inizierà un gran recupero per te, sia in amore che a lavoro. Sarà una giornata abbastanza interessante e produttiva. Non tirare troppo la corda con determinate persone.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani avrai molti pianeti favorevoli che ti consentiranno di essere più energico e di metterti in gioco. Nuove emozioni ed avventura in arrivo. Sii paziente.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani potrebbe essere una giornata pesante. Sarà meglio essere molto cauti per evitare un sovraccarico di stress. Cerca di mantenere più calma e di non sbottare subito altrimenti ci saranno sempre discussioni.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà una giornata di gran recupero sotto ogni aspetto, soprattutto fisico e mentale. In amore, invece, sembra esserci un vero idillio. Approfittane.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani potrebbero esserci qualche disguidi o discussioni in famiglia. Cerca di mantenere la calma e di chiarire senza alimentare ulteriori polemiche. Solo così potrai sentirti più tranquillo e sereno.

