Oroscopo Paolo Fox, 2 giugno: vulnerabilità per un segno d’acqua. Giornata difficile per un segno di fuoco.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 2 giugno. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, festa della Repubblica:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani potrai avere qualche piccolo disturbo che ti porterà ad arrabbiarti. Si tratta di un malessere dettato anche da chi sa che ora può ottenere molto e non vorrebbe attendere. Sii paziente!

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani avrai Venere nel segno. Ciò ti permetterà di recuperare la passionalità e a riavvicinarti al partner.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani avrai un'ottima capacità d'azione. Avrai anche uno slancio in amore grazie a Venere. Insomma, sarà un bella giornata anche sul piano emotivo.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani potrai sentirti molto vulnerabile e sensibile poiché la Luna sarà nel tuo segno. Meglio avere prudenza. Recupero importante per l'amore, ma ancora dubbioso per quel che riguarda il lavoro.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, anche se domani potrebbe essere una giornata interessante, il meglio ci sarà nel weekend. Infatti approfitta per programmare qualcosa per sabato e domenica. In un certo senso, stai ritrovando i tuoi spazi e maggiore sicurezza in te stesso.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani emergerà la parte più tenera ed emotiva di te, quella che riveli a poche, fidate persone. C'è un recuperi in vista sul lavoro e su te stesso.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, il re dell'oroscopo consiglia di provare a liberarsi dall' ansia e imparare a vivere di più alla giornata. E' importante, in questo periodo, non dare peso alle persone invidiose!

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, questa settimana è contraddistinta da alti e bassi. Non hai grossi problemi ma nemmeno opportunità interessanti, grandi soddisfazioni. Prova a creare tu stesso qualche bella situazione e a programmare una giornata fuori, con le persone a cui tieni.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo, domani la giornata partirà in maniera difficile, ma si riprenderà verso sera. Molto intrigante l'amore. Inoltre, tutti i problemi nati in passato potranno essere risolti.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani potresti avere qualche provocazione di troppo a causa della Luna in opposizione. Il consiglio di Fox è quelli provare

a farsi scivolare le cose e a mantenere un atteggiamento positivo anche di fronte a momenti di tensione.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà una giornata da sfruttare al massimo. Se devi risolvere qualcosa con qualcuno approfitta delle prossime ore, perché poi il weekend potrebbe essere più agitato. Sarà utile evitare le tensioni. Provare ad uscire, a conoscere gente nuova.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani sarà ancora una giornata al quanto ansiosa e incerta. Non abbatterti e, soprattutto, non cade in provocazioni.

