Oroscopo Paolo Fox, 2 ottobre: incontri inaspettati per i Cancro. Meravigliosa domenica per i Sagittario.

Concludiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 2 ottobre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, domenica:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, la tua domenica non sarà delle migliori. Purtroppo avrai Venere e Luna in opposizione e il tuo umore sarà quasi a pezzi. Cerca, dunque, di organizzare qualcosa che ti possa smuovere e migliorare la giornata. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani il fine settimana si concluderà al meglio, soprattutto per quanto riguarda l’amore. La Luna sarà dalla tua parte e ti migliorerà la giornata. Cerca anche di portare a termine delle idee lavorative in vista della nuova settimana. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani, purtroppo, con la Luna in opposizione potresti avvertire qualche disagio sia in amore che a lavoro. Sta a te cercare di non farti abbattere dal malumore. Fai qualcosa di bello che ti possa scuotere. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, in amore bisogna prendere una posizione. In particolare, i single potranno avere degli incontri inaspettati. Le coppie, invece, dovranno capire cosa fare una volta per tutte. A lavoro bisognerà lavorare sodo. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, il tuo oroscopo della domenica si preannuncia essere molto favorevole. Venere aiuterà gli amori e i rapporti interpersonali a migliorare e a vivere una bella giornata. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani la Luna in opposizione provocherà degli sbalzi d’umore, soprattutto in amore. Sarà importante restare cauti e non innescare polemiche futili. Non rovinarti il weekend inutilmente. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarà una bellissima domenica. Venere farà da padrona e vi regalerà tante emozioni sia in amore che in famiglia. Goditela a pieno! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani ti aspetta, in generale, una bella giornata. In particolare, però, ci saranno emozioni positive nella coppia, una grande intesa col proprio partner. Approfitta per organizzare qualcosa di bello da vivere insieme. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, il tuo weekend terminerà nel migliore dei modi. Darai largo spazio ai sentimenti e all’amore. Ciò non farà altro che renderti felice. Concentrati, però, anche sul lavoro e sui progetti. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani la Luna sarà favorevole. Attenzione, però, alla situazione amorosa. Spetterà a te non rovinare i piani e l’armonia della coppia. A lavoro, invece, ci saranno buone notizie in arrivo. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà molto positivo sotto ogni punto di vista. Sia in amore che a lavoro potrai raggiungere brillanti risultati. Approfittane! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di dedicarti di più al partner e di vivere serenamente la domenica. Inoltre, potrai concentrarti anche su alcune idee da portare a termine nella nuova settimana lavorativa. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, 2 ottobre: incontri inaspettati per i Cancro. Meravigliosa domenica per i Sagittario. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.