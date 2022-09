Oroscopo Paolo Fox, 2 settembre: sorprendente giornata per i Vergine. Intrigante venerdì per i Sagittario.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 2 settembre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, venerdì:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, da domani dovrai iniziare ad essere più prudente per non rovinarti il weekend. In particolare, cerca di non creare molta tensione nella coppia.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani fai attenzione ad alcuni rapporti interpersonali. Non alimentare le polemiche. Concentrati, piuttosto, sul rapporto amoroso.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani il tuo weekend comincerà al meglio ma potrebbe concludersi con un po' di nervosismo e amarezza. Per cui sii prudente, cerca di non rovinartelo. In amore, sii più empatico.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani avrai ancora la Luna favorevole per cui vivrai grandi emozioni e sensazioni. Concentrati molto sul tuo passato.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani potrai avvertire qualche fastidio a causa di alcune tensioni accumulate. Sii prudente e paziente e riuscirai a risolvere tutto al meglio.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani avrai un oroscopo sorprendente. Porterai a termine grandi progetti e vivrai grandi emozioni, in particolare in amore grazie a Venere.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani dovrai fare più attenzione alla tua situazione economica. Sul fronte lavorativo, invece, avrai l'opportunità di risolvere alcune problematiche.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani avrai ancora la Luna favorevole che ti regalerà molto energia e vitalità. Settembre sarà per te un mese di grande rivalsa.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani sarà una giornata molto interessante ed intrigante. Buone notizie in amore e nuove opportunità lavorative.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani continuerai ad avere un oroscopo davvero interessante. Continua a fare del tuo meglio. Ciò di cui hai più bisogno è avere delle persone che ti vogliono bene e che ti stimano.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani finalmente avrai una giornata molto più positiva. Stai recuperando al meglio sia in amore che a lavoro. continua cosi, non lasciare troppo spazio alle incertezze.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani potrai avere qualche difficoltà, in particolare a lavoro. In compenso avrai la Luna favorevole che ti aiuterà tanto in amore.

Oroscopo Paolo Fox, 2 settembre: sorprendente giornata per i Vergine. Intrigante venerdì per i Sagittario. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.