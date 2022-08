Oroscopo Paolo Fox, 20 agosto: sabato infuocato per i Leone. Tanta energia per gli Acquario.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 20 agosto. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà al top. Avrai una meravigliosa giornata grazie anche alla Luna favorevole. Importanti incontri all’orizzonte. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, da domani la tua situazione sentimentale sarà stravolta: nuovi amori all’orizzonte. Chi ha iniziato una nuova storia, avrà l’esigenza e il desiderio di ufficializzarla. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani sarà un sabato molto promettente. Belle amicizie e nuovi incontri ne faranno da sfondo. Sii paziente nell’ambito lavorativo, dovrai aspettare ancora un po’ che alcune cose migliorino. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di lasciarti andare, di mettere in primo piano i sentimenti e di concederti all’amore. Incertezze sul piano lavorativo. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, il tuo weekend domani proseguirà nel migliore dei modi. Hai intenzione di divertirti e di non pensare a nient’altro. Approfitta ora che è ancora agosto, poi da settembre si riparte! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani potresti approfittare del relax del weekend per riflettere sul tuo futuro, in particolare quello lavorativo. Dopodiché potresti organizzare qualcosa di bello da fare. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, da domani, tutto migliorerà grazie anche alla Luna favorevole. Goditi a pieno il weekend e abbandona i troppi pensieri negativi. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani la giornata sarà abbastanza positiva. Cerca solo di essere più prudente in amore e di non creare i soliti disagi e screzi. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani, purtroppo, avrai la Luna in opposizione che ti creerà dei disagi. Potresti cadere in accese discussioni, sarà meglio essere prudenti. Anche in amore sii più paziente. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarà un bel sabato caratterizzato da tanto amore e serenità. La tensione dei giorni passati è, ormai, superata. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà tra i migliori grazie alla presenza della Luna e Venere favorevole. Dunque, sarà un sabato molto entusiasmante ed energico. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani il tuo sabato si preannuncia essere al quanto pensieroso. Sii prudente nei rapporti familiari e cerca di svagarti di più. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, 20 agosto: sabato infuocato per i Leone. Tanta energia per gli Acquario. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.