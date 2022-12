Oroscopo Paolo Fox, 20 dicembre: molto favoriti gli Scorpione. Giornata pesante per i Gemelli.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 20 dicembre. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani sarà un’altra giornata molto positiva. Potresti ricevere delle belle notizie che attendi da tempo. A lavoro, invece sii più paziente. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani potresti accusare un certo nervosismo a causa di alcuni disguidi a lavoro, in particolare con i tuoi superiori. Cercare di mantenere la calma e di parlarne, esponendo le tue ragioni. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani potrebbe essere una giornata un po’ pesante a lavoro e dovrai risolvere alcune situazioni. In questi giorni sei un po’ ansioso ma tieni duro e tutto si risolverà al più presto. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, in amore qualcosa bolle in pentola. Alcuni rapporti intensi potrebbero trasformarsi in storie importanti. Il cielo ti è favorevole. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, a lavoro non stai ottenendo subito cioè che vorresti ma Fox ti consiglia di avere pazienza e di non abbatterti. Presto riceverai ciò che meriti. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani avrai un oroscopo molto positivo soprattutto per quanto riguarda l’amore. Vivrai una giornata all’insegna dell’amore. Goditela al meglio! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, sei un po’ teso perché ci sono ancora delle cose da risolvere e delineare nella coppia. Fallo con calma e dialogando, solo così si troverà un punto di incontro. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà tra i più favoriti. Sentimenti ed emozioni saranno i protagonisti della giornata. Vivitela a pieno! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, hai tanta voglia di realizzare i tuoi progetti ma non tutto si realizza subito. Sii paziente e tenace e vedrai che ben presto arriveranno ottime notizie. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, in questo periodo, e anche per il prossimo anno, il lavoro sarà molto impegnativo e tu dovrai dare tutto te stesso. Recupera tutte le energie e datti da fare! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Acquario, segno di acqua, undicesimo nello zodiaco, a volte senti di non fare e ricevere abbastanza. Fox ti consiglia di lasciare andare queste sensazioni negative e di concentrarti su ciò che stai costruendo. Sii coraggioso! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, alcuni di voi stanno rimuginando sul passato e su alcune storie finite. Fox vi consiglia di pensare di più al presente e ai progetti che stai costruendo! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, 20 dicembre: molto favoriti gli Scorpione. Giornata pesante per i Gemelli. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Vittorio Rienzo