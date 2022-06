Oroscopo Paolo Fox, 20 giugno: tensioni e stanchezza per i Vergine. Buone ispirazioni per i Pesci.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 20 giugno 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, inizio settimana:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, per l'inizio settimana avrai un oroscopo molto importante. Hai tanta voglia di metterti in gioco, e le idee non ti mancano affatto. Fatti valere!

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani continuerà la tua fase di recupero, sotto ogni punto di vista, anche quello sentimentale. D'ora in poi il rapporto col partner migliorerà sempre di più. Sul fronte lavorativo e relazionale stai attraversando un periodo decisamente faticoso, ma allo stesso tempo positivo.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani la settimana comincerà con un po' di nervosismo per poi migliorare nei giorni successivi. Periodo ideale per lavorare su un nuovo progetto. Soluzioni all'orizzonte.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani comincerà per te un periodo interessante che ti aiuterà a recuperare. Hai ritrovato una gran voglia di farcela. Se ti impegnerai potrai ritrovare un migliore equilibrio interiore.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, da domani il tuo oroscopo sarà imbattibile. Avrai tante soddisfazioni. Ti aspettano nuove giornata impegnative, faticose me di grande crescita personale e professionale. Avanti così!

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani avvertirai un po' stanchezza e qualche momento di tensione anche a causa della Luna ancora in opposizione. Prova a rilassarti un po' di più e a circondarti di persone che di diano serenità.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, come anticipa Fox domani avrai un bellissimo oroscopo. È segnale di una possibile rinascita. La tua vita aveva preso una piega drastica, ma adesso è arrivato il momento di pensare di più a te stesso e di ritrovare un po' di serenità.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, la settimana inizierà in modo positivo. Sta per cominciare una fase che vedrà un recupero significativo. Finalmente stai per buttarti alle spalle un periodo di grande tensione e nervosismo.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, secondo l'oroscopo Fox domani comincerai a occuparti di più della tua vita pratica, del lavoro e di soldi, a scapito di quella sentimentale. Se hai qualche difficoltà nella coppia, è il caso di risolverle al più presto.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole che ti aiuterà nelle relazioni. Finalmente un oroscopo migliore rispetto a quello che hai avuto finora. Purtroppo non tutte le preoccupazioni legate al lavoro e ai soldi saranno superate. Ancora un po' di pazienza.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, Fox ti consiglia di non trascurati. La tua vita sentimentale assumerà ben presto un ruolo diverso. Ti aspetta un periodo di nuove scoperte.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani la Luna sarà ancora nel tuo segno e ti regalerà buone ispirazioni. Potrai recuperare maggiore ottimismo e vitalità. In amore qualcuno dovrà affrontare un chiarimento, forse con l'ex.

