Oroscopo Paolo Fox, 20 luglio: gran voglia di mettersi in gioco per gli Acquario. Giornata no per i Capricorno.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 20 luglio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani sarà un'altra piacevole e tranquilla giornata. Il tuo oroscopo continua ad essere stabile. Fox ti consiglia solo di non lasciarti sopraffare troppo dall'ansia.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, secondo Fox da domani dovresti iniziare a prendere alcune decisioni importanti per la tua tranquillità. Se necessario, sarà meglio tenere lontano determinate persone che non ti fanno bene.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo continuerà ad essere tra i migliori avendo molti pianeti favorevoli. Hai grandi stimoli e tanta voglia di amare. Continua così.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani avrai ancora qualche dubbio, soprattutto in ambito professionale. Hai delle cose da chiarire, in primis con te stesso. Cerca di non allontanarti troppo dal partner.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani potresti sentirti un po' agitato. Sei impaziente per alcune cose, ma devi mantenere la calma che tutto arriva per chi sa aspettare. Per i single potrebbero esserci nuovi incontri.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani avrai Venere favorevole che ti consentirà di recuperare al meglio, soprattutto mentalmente. E' ora di abbandonare tutto lo stress accumulato finora.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani occorrerà avere particolare cautela e prudenza soprattutto in famiglia e in amore a causa della Luna contraria. Cerca di non alimentare discussioni inutile. Pensa, piuttosto, a recuperare fisicamente.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani avrai Venere favorevole che ti aiuterà ad alimentare i sentimenti e la voglia di amare. Attento solo a non essere sempre troppo ironico perché potresti ferire chi ti è accanto.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani avrai molti pianeti favorevoli. Ora sei pronto a rimetterti in gioco con più grinta e vitalità. Anche in amore potrai trovare terreno fertile.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, purtroppo continui ad avere giornate non positive. Anche quella di domani sarà caratterizzata da angoscia e ansia. Sarà necessario mantenere la calma e di non sfogare il tuo malessere su gli altri.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani avrai gran voglia di metterti in gioco e di amare. Stai avendo un gran recupero. Attento solo alla situazione economica, non ti allargare troppo.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di chiarire con le persone a te care. Approfittane così potrai vivere un meraviglioso weekend in tranquillità.

