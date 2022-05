Oroscopo Paolo Fox, 20 maggio: passione crescente per i Vergine. Grandi novità per i Leone.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 20 maggio. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani crescerà la voglia di fare l'intraprendenza. In arrivo importanti novità. Nonostante sia un oroscopo così promettente, è necessario comunque darsi da fare!

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani sarà una giornata molto promettente, grazie anche alla Luna favorevole. In amore, in particolare, ci sarà un recupero importante.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, come anticipa l'oroscopo, domani dovresti rimboccarti le maniche e cominciare a studiare nuovi progetti, valutare ambienti di lavoro diversi. Esponi le tue idee, proponi qualcosa in cui credi.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani dovrai avere molta cautela, avrai anche la Luna in opposizione. Le prossime ore potrebbero scatenare qualche problema in amore e in famiglia. Attenzione: i tradimenti in questo periodo rischiano di essere scoperti.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, da domani cominceranno a esserci buone novità, lo capiranno presto coloro che hanno un'attività in proprio. Accetta nuove proposte, riconferma un accordo. Non mollare!

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani sentirai crescere la passione. Chi è in coppia si sente più pronto a rimettersi in gioco. Le storie d'amore che nascono adesso sono decisamente interessanti.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani ti converrà essere molto prudente. Sarà una giornata in cui ti sentirai sotto pressione ma, mantieni la calma e concentrati sul da farsi.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, come anticipa l'oroscopo di Fox, domani sarà una giornata molto intrigante per quanto riguarda l'amore. Approfittane.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani continuerà il tuo bellissimo momento di rivalsa, anche per chi si è sentito emarginato oppure poco appagato nel corso degli ultimi mesi. Hai una bella presenza ti presenti bene ai colleghi.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarà meglio evitare nuove complicazioni. Nel corso della giornata potrebbero nascere nuove tensioni e ansia. Cerca di mantenere la calma e, soprattutto, un dialogo aperto con il partner!

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani avrai molta voglia di fare e di metterti in gioco. D'ora in poi potrai portare avanti obiettivi a cui tieni molto.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani si preannuncia una giornata molto interessante, sotto ogni punto di vista. In amore segui sempre il tuo cuore. Nel lavoro le cose potrebbero andare molto bene: riconferme che aspettavi da tempo.

