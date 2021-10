oroscopo-paolo-fox-20-ottobre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 20 ottobre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 20 ottobre?

Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 ottobre 2021: quali sono le previsioni

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore possono nascere delle belle intese con persone del segno dei Gemelli e dell’Acquario. Sul lavoro invece hai dei grandi progetti in cantiere ma non fare sempre di testa tua, ascolta che il parere degli altri.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore qualche problema interiore presto si risolvera. Sul lavoro invece attenzione agli investimenti, non fare il passo pèiù lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore entro metà novembre verrai a capo di alcuni nodi irrisolti. Sul lavoro invece anche se riesci sempre a cavartela, attenzione alle pratiche legali.

Oroscopo Paolo Fox 20 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore la giornata è piuttosto tranquilla, non ci saranno grandi stravolgimenti. Sul lavoro invece cerca di stare tranquillo e non essere azzardato solo perchè senti il desiderio di metterti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Belle emozioni in vista: Venere e Luna sono favorevoli. Lavorativamente parlando invece cerca di portarti avanti perchè nelle giornate di giovedì e venerdì si registrerà un calo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore è il momento giusto per decide cosa fare e se è il caso di abbandonare certi sentimenti. Sul lavoro invece è possibile un pò di stress causato da questioni legali.

Oroscopo Bilancia, Scorpione e Sagittario oggi 20 ottobre 2021

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Non riversare lo stress in amore mettendo in discussione il tuo rapporto con il partner. Sul lavoro invece nuovi accordi potrebbero aiutarti a sviluppare dei progetti promettenti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Anche se le storie nate a settembre hanno del potenziale in questo periodo sei piuttosto distratto. Sul lavoro invece ora le tue richieste potranno essere accolte.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Se hai qualcosa da dire al partner fallo, non rimandare eventuali chiarimenti a domenica 24. Sul lavoro invece cerca di chiudere un contenzioso aperto ormai da diverso tempo.

Oroscopo Paolo Fox 20 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore non alimentare inutili polemiche. Sul lavoro invece si registra un pò di fatica, cerca di ritagliarti del tempo per te.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Per le coppie è un momento positivo, in arrivo preziosi chiarimenti. Sul lavoro invece stai cercando delle valide alternative rispetto al tuo attuale ruolo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Per i sentimenti segnalo attenzione nelle giornate di sabato e domenica. Sul lavoro invece potresti trovarti a risolver delle controversie con un capo, cerca di non perdere la pazienza

The post Oroscopo Paolo Fox 20 ottobre, le previsioni segno per segno appeared first on L’Occhio.