Oroscopo Paolo Fox, 20 settembre: grande ispirazione per i Cancro. Giornata impegnativa per i Vergine.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 20 settembre. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani avrai la Luna dissonante che potrebbe causarti nervosismo e stanchezza. Tu, però, mantieni la calma e sii più paziente. Non alimentare polemiche inutili.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà tra i favoriti. Avrai Luna, Sole e Venere favorevoli. Cosa volere di più? Tu, però, dal tuo canto fai sempre la tua parte. Sii più diplomatico in alcune relazioni.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, da domani potrai avere buone notizie a lavoro. Grazie anche alla Luna favorevole, domani sarà una giornata molto interessante. In amore, invece, ci saranno ancora delle cose da risolvere. Sii cauto.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole che ti garantirà calma ed ispirazione in ambito lavorativo. Potrai portare a termine alcuni progetti molto interessanti.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarà una giornata molto positiva caratterizzata da grandi emozioni. Qualcuno potrebbe iniziare anche una relazione seria. L'amore è molto favorito. Approfittane.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani sarai sommerso da impegni. Datti da fare per portare tutto a termine. Attento però, a non strapazzarti troppo altrimenti potresti risentirne fisicamente.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani potresti accusare un po' di tensione. Potrebbero riaffiorarti momenti del passato. Ti capita spesso ma dovresti iniziare a pensare di più al presente o al tuo futuro. Sii più ottimista.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani sarà un martedì energico, pieno di vitalità e di voglia di fare. Approfittane per raggiungere degli obiettivi a lavoro e per trascorrere delle ore intense in amicizia o in amore.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, da domani avrai un gran recupero, sarà un bella giornata. Devi solo essere più prudente in amore. Se c'è qualcosa che non va sarà meglio risolverla con calma, parlandone.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani, purtroppo, avrai ancora la Luna in opposizione. Mantieni la calma, sono solo giorni un po' più tesi. Cerca di non inalberarti subito sia a lavoro che col proprio partner.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani avrai gran voglia di cambiamento, soprattutto professionale. Fox, però, consiglia sempre di mantenere i piedi ben saldi a terra e di non strafare. Dai tempo al tempo e tutto arriverà.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà caratterizzato da una meravigliosa Luna. Ci sarà un ritorno di serenità sia in amore che in famiglia. Approfittane!

Oroscopo Paolo Fox, 20 settembre: grande ispirazione per i Cancro. Giornata impegnativa per i Vergine. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.