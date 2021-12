Oroscopo Paolo Fox 2022: le previsioni segno per segno | La classifica

Quali sono le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox segno per segno in vista del 2022? Scopriamo insieme quali saranno i segni più fortunati in amore e nel lavoro, e quali invece dovranno stringere i denti per un anno in cui gli astri saranno particolarmente sfavorevoli. Con le previsioni di Paolo Fox, ecco la situazione degli astri per l’anno nuovo e come andrà il 2022.

Oroscopo 2022 Paolo Fox: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox 2022 Ariete: previsioni

Tenete d’occhio le spese: Urano sarà in Toro per tutto l’anno, questo porterà alti e bassi nel conto in banca. Non mancheranno aiuti inaspettati così come somme di denaro che non vi aspettavate, ma, allo stesso modo, potrebbero esserci anche delle spese inaspettate, soprattutto d’estate. Nessuna grande difficoltà è prevista sul lavoro, anzi, Giove sarà al vostro fianco da maggio a settembre e ciò potrebbe portare nuove proposte che vi consentiranno di mettere in mostra il vostro talento.

Buone notizie: Urano sarà con voi per tutto l’anno, ciò vi porterà a voler esprimere voi stessi attraverso il lavoro. Saturno, invece, sarà in Acquario e vi farà chiudere tante collaborazioni, ma non preoccupatevi: si trattava solo di perdite di tempo. Plutone, poi, farà crescere le vostre ambizioni sul fronte fama e potere. Occhio a Marte in Gemelli a partire dalla fine di agosto: porterà spese che costringeranno a piccole rinunce.

Ricordate che le occasioni migliori arriveranno da lontano, tenetene conto. Giove in Pesci vi farà avere il costante timore di perdere i vostri soldi e, per questo, finirete per accumularli rinunciando anche a qualche spesa effimera. Saturno in Acquario vi porterà a scelte che saranno eccellenti sia per le finanze che per la carriera. Marte sarà con voi da fine agosto e vi chiederà di correre dei rischi: i risultati saranno eccellenti.

Ci sarà un transito dissonante di Giove da maggio a settembre, ma non lasciatevi intimorire, conservate le vostre energie per gli altri mesi in cui sarà favorevole. Ci saranno nuove occasioni di crescita. Urano vi suggerisce di intraprendere una nuova collaborazione con qualche amico. Nessun colpo di scena sull’ambito economico, ma Saturno crea qualche piccolo problema legato alla gestione dell’eredità.

Situazione fluttuante, ma non scoraggiatevi! Vero che Saturno e Urano disarmonici vi potrebbero far sentire instabili sul lavoro, ma da ciò trarrete forza e vi saprete esprimere al meglio nelle difficoltà. Ci saranno nuove proposte che vi spingeranno a viaggiare a partire da maggio, grazie a Giove presente da maggio a settembre. Marte in Gemelli, poi, a partire da fine agosto, vi porterà a nuove collaborazioni molto valide.

Urano in Toro potrebbe far sì che abbiate un anno favoloso per la carriera. Eliminate le distrazioni e le malelingue. Plutone sarà dalla vostra parte e ti farà primeggiare in tante competizioni professionali. Attenzione a Marte in Gemelli, da fine agosto in poi: l’approvazione dei superiori è fondamentale. La primavera sarà il periodo migliore per le vostre finanze.

Ottime notizie per chi lavora nel mondo dell’arte o dello spettacolo: Saturno in Acquario è un grande alleato! Se il vostro lavoro è di altro tipo non amate mettervi in competizione, perciò sceglierete di lavorare in squadra. Piccoli fastidi da Urano, che non vi darà certezze sul fronte economico e potrebbe disorientarmi di fronte a un’eventuale eredità.

Spazio ai sogni! Anche se la vostra famiglia non è spesso d’accordo, grazie a Giove avete la possibilità di trasformare una passione in un lavoro, e anche ben pagato. Saturno in Acquario porterà qualche problema, mentre Urano vi metterà in allerta su eventuali collaborazioni non buone. Le finanze sono in crescita, ma occhio a Marte in Gemelli (fine agosto in poi), qualche affare, anche vantaggioso, potrebbe sfumare.

Il 2022 non sarà proprio tranquillo, più che altro perché vi sentirete spesso con le spalle al muro e in un ruolo che non hai scelto tu. Non sarà facile far crescere l’entusiasmo, ma Urano ti spingerà di continuo verso la stessa attività. Da maggio a settembre avrete il sostegno di Giove che vi permetterà di mostrare il vostro talento. Le finanze non saranno una priorità, mentre Marte in Gemelli a partire da agosto vi metterà in crisi con i vostri datori di lavoro.

Ottime notizie per chi lavora nell’arte: Urano vi permetterà di esprimere al massimo il vostro talento e verrà riconosciuto il vostro valore. Plutone farà crescere la brama di potere, ma non è detto che arrivi. Attenzione alla famiglia da maggio a settembre, questo andrà a discapito della carriera. Saturno in Acquario non vi farà sentire molto soddisfatti del denaro e mostrerà il vostro attaccamento al denaro.

Ottime notizie sul lavoro: è già a partire del 2021 che avete ottenuto una posizione lavorativa di maggior autorità e Saturno continuerà a far crescere questa scalata. Urano dissonante renderà necessarie delle rinunce che riguarderanno la famiglia o un cambio di residenza. Marte in Gemelli, da fine agosto in poi, vi renderà inarrestabile e ogni passo sarà un successo. Ottime le finanze, che cresceranno, e farai regali a tutti coloro che ami.

Un anno piacevole, il vostro 2022: Giove sarà con voi per la maggior parte del tempo. In arrivo un successo travolgente. Grandi le opportunità, anche in linea con sogni e aspirazioni. Previsto un piccolo rallentamento da agosto a causa di Marte, che chiederà maggiore attenzione alla famiglia o alla salute. Non mancheranno le finanze, ma non sarà questo a spingerti oltre il limite.

