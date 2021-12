Oroscopo Paolo Fox 2022, per quali segni sarà un anno speciale e indimenticabile!

La fine dell’anno di avvicina e arriva il consueto oroscopo per il 2022 di Paolo Fox. Il popolare astrologo noto per le sue previsioni segno per segno nel programma Rai i Fatti vostri ha pubblicato un libro con l’Oroscopo 2022. Tanti gli spunti su cui ragionare per tutti i segni. Tra quelli favoriti c’è l’ariete che inizierà l’anno alla grande dal punto di vista lavorativo. In amore fare nuove conoscenze è sempre un bene. Ecco per quali segni sarà un anno speciale e indimenticabile!

Oroscopo Paolo Fox 2022, per quali segni sarà un anno speciale

“Escono da un periodo difficile e possono finalmente abbandonarsi all’amore. Il 2022 è per loro l’anno della rinascita, con opportunità positive nel lavoro e in ambito economico – si legge nel libro di Fox – Anche per il Toro, sono in arrivo promozioni e soddisfazioni, ma senza tralasciare le responsabilità e i sacrifici. Per i Sagittario tante le novità in famiglia e un’energia stratosferica. Le finanze? Saranno rimpinguate. Per l’Acquario il 2022 è l’anno dei cambiamenti. Soprattutto sul lavoro”.

Cosa si legge nelle stelle per gli altri segni? “I Gemelli hanno un inizio un po’ frenato, ma una primavera a velocità di crociera in un cielo sereno. I Cancro beneficiano del transito di Giove all’inizio del 2022, poi da maggio tanta energia in tutte gli aspetti della vita, compreso il cuore. I Leone, nonostante Saturno contro, possono contare su un coraggio ancora più forte e deciso del solito. Per affrontare i cambiamenti di primavera. Per la Bilancia sarò un anno di novità e nuovi stimoli da ogni parte. Opportunità da cogliere ed esplorare”.

I Vergine dovranno attraversare “mesi un po’ complicati” e “possono risolvere le questioni legali solo in estate. Ma l’amore sarà più fortunato con riconciliazioni e nuovi incontri per i single. Gli Scorpione hanno pochi soldi ma molte soddisfazioni professionali. In amore? Una certa insicurezza ma tutto non si può avere. – si legge nel libro – Un anno brillante per i Capricorno con i transiti favorevoli di Venere e Sole. Da maggio in poi tanti i chiarimenti in ambito lavorativo e sentimentale. Per i Pesci il 2022 comincia con i fuochi di artificio e promette non solo opportunità di crescita anche professionale ma anche progetti per amori nuovi o consolidati”.

L’astrologo nell’anno della pandemia era stato molto criticato per non aver “previsto” nulla nei suoi Oroscopi. Quest’anno invece si prende una piccola rivincita. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa ha spiegato: “Nell’oroscopo 2021 ho centrato la caduta del governo Conte. È scritto nero su bianco”.

