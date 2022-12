Oroscopo Paolo Fox, 21 dicembre: cambiamenti in arrivo per i Sagittario. Angoscia per i Toro.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 21 dicembre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani ti attende una giornata molto impegnativa ed intensa. Fai un bel pieno di energia perché ne servirà molta!

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani potresti sentirti un po' angosciato a causa di qualcosa che ti manca. Hai bisogno di ritrovarti e di avere un po' di tempo per te.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, i prossimi giorni saranno molto impegnativi, soprattutto a lavoro nonostante le vacanze natalizie. Ciò ti terrà impegnato anche mentalmente siccome negli ultimi giorni se un po' giù di morale.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, il lavoro sta procedendo alla grande grazie anche agli sforzi fatti nelle ultime settimane. Stai ricevendo tutte le gratificazioni che meriti e ciò ti rende felice.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani potrebbe esserci una situazione al quanto ambigua in amore. Alcuni rapporti di amicizia si potrebbero trasformare in qualcosa in più e ciò vi spaventa. Ponderate bene.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, nella coppia hai dei dubbi che ti attanagliano. Il re dell'oroscopo ti consiglia di parlarne a lungo per provare a risolverli tutti. Mantieni la calma.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, i prossimi giorni potrebbero essere molto decisivi per alcune situazioni da portare a termine sia in amore che a lavoro. Mantieni la concentrazione e cerca aiuto se ne hai bisogno, non esitare!

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani potresti sentirti divorato dagli impegni lavorativi. Continua ad essere tenace e vedrai che tutti i tuoi sforzi saranno ben ricompensati. Sii paziente!

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, grandi cambiamenti stanno per arrivare nella tua vita e tu devi essere pronto ad accoglierli. Non temere, sarai tu stesso a decidere se farli essere positivi o negativi, Forza!

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, in amore non tutto sta procedendo come vorresti e ciò ti fa stare un po' male. Non preoccuparti, sono dei momenti che vanno e vengono. Sii paziente.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà molto orientato verso i rapporti interpersonali. Alcuni non vanno per il verso giusto e dovrai essere molto prudente per affrontare al meglio il Natale.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, negli ultimi giorni sei molto sereno. Sentimenti ed emozioni caratterizzano le tue giornate. Continua così e vedrai che vivrai un Natale davvero magico!

