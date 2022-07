Oroscopo Paolo Fox, 21 luglio: scelte importanti per i Toro. Giornata carica per gli Scorpione.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 21 luglio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di risolvere eventuali problemi nella coppia e col partner. E' ben recuperare in amore. Chi, invece, si sente al sicuro farà bene a ritagliarsi del tempo insieme.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, è tempo di fare delle scelte e rimettersi in gioco. Inizia, in primis, a recuperare la serenità che ti manca e poi pensa al rapporto con gli altri.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, il tuo oroscopo sembra essere al top per tutta la settimana. Pensa, infatti, ad organizzare qualcosa di bello per il weekend. E' un bel periodo, fortunato. Approfittane.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, ti senti un po' stressato a causa del molto lavoro. Occorre mantenere la calma e avere pazienza. In amore, invece, tutto procede al meglio. Affidati al tuo partner.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarà una piacevole giornata grazie anche alla Luna favorevole. Potrai avere anche la giusta ispirazione per portare a termine degli grandi progetti.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani, finalmente, potrai recuperare sia fisicamente che mentalmente. Avrai due bellissime giornate, quindi, approfittane al meglio .

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani ti sentirai particolarmente preoccupato e teso anche a causa di problemi personali o sul lavoro. Fermati un attimo a riflettere su determinate cose, in particolare sul rapporto amoroso.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani sarai super carico e capace di ogni tipo di azione. Saranno giornate molte produttive. Occhio solo a non strafare perché potresti risentirne.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani sarà la giornata giusta per portare a termine un progetto molto importante. Avrai anche la Luna favorevole. Approfitta di questo momento magico!

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, sono giorni un po' pesanti e ti senti molto stanco e affaticato. Cerca di trovare un po' ti tempo per te stesso e non riversare il tuo malumore nella coppia, non ti giova! Sii paziente, passerà.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, in questi giorni senti sempre più il bisogno di evadere e di cambiare aria, di fare cose diverse. Se puoi, fallo. Fox consiglia anche di dedicare maggior tempo all'amore e alla coppia.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani avrai Venere favorevole che ti permetterà di risolvere questioni sia familiari che amorose. Fallo così potrai goderti al meglio il weekend.

Oroscopo Paolo Fox, 21 luglio: scelte importanti per i Toro. Giornata carica per gli Scorpione. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.