Oroscopo Paolo Fox, 21 maggio: un venerdì favoloso per i Gemelli. Un’incredibile forza per i Sagittario.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 21 maggio. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, inizio weekend:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani, grazie anche alla Luna favorevole, sarà una piacevole giornata. Approfitta per programmare qualcosa di speciale. Liberati dalle preoccupazioni di troppo e pensa a svagarti un po'.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, secondo l'Oroscopo di Fox, domani comincerà un weekend insolito. Dovrai cercare di non affaticarti e fare attenzione ai piccoli contrasti che potrebbero nascere in amore o in famiglia. Cerca di risolvere col dialogo e non con la discussione.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, da domani avrai un fine settimana favoloso. Approfittane! Divertiti, svagati e prova ad intraprendere una relazione amorosa. Per le coppie stabili è un bel periodo.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani inizierà un weekend in cui dovrai riflettere e cercare di ritrovare la serenità. Stai tranquillo, è un periodo di transizione che passerà anche perché ci sono importanti novità in arrivo.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, il re dell'oroscopo consiglia di non stancarsi molto e di approfittare del weekend per riposarsi. La Luna sarà in opposizione e potrebbe suscitare in te piccoli disagi che andranno assolutamente tenuti a bada. Ma, nel complesso, nulla da temere!

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani continuerà la fase di recupero sotto ogni aspetto. Sarà possibile recuperare soprattutto sotto il punto di vista economico. In amore dovrai impegnarti un po'.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, Fox consiglia di stare più calmi e di pensare. E' un periodo un po' instabile ma che sta per terminare. In questo periodo molti nodi stanno salendo al pettine per essere sciolti. Attenti al partner se lo vedete distante.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, nel complesso hai un ottimo oroscopo. Potresti avere solo un po' malumore e nervosismo causato dalla Luna contraria. L'amore sta procedendo a gonfie vele.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani avrai un'incredibile forza che ti aiuterà a vincere qualsiasi sfida. Inoltre, tanto desiderato riscatto sta per arrivare. In amore, se ti interessa qualcuno è il momento di farsi avanti!

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, finalmente da domani potrai riavere un po' di tranquillità perduta. È davvero molto importante siccome stai attraversando, da qualche settimana, un periodo molto agitato e nervoso. Concentrati su te stesso e goditi il weekend!

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani e domenica saranno due giornate ricche di emozioni. Crescerà la voglia di stare bene, di rivedere persone che avevi allontanato in passato. Insomma, goditi a pieno questo weekend.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani comincerà un weekend molto interessante. Potrai addirittura realizzare un desiderio tanto atteso.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox, 21 maggio: un venerdì favoloso per i Gemelli. Un’incredibile forza per i Sagittario. proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.