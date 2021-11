oroscopo-paolo-fox-21-novembre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 21 novembre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 21 novembre ?

LEGGI ANCHE >> LE PREVISIONI DI PAOLO FOX DEL MESE DI NOVEMBRE

Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 novembre 2021: quali sono le previsioni

Ariete – In questo periodo avete molti dubbi in amore, potrebbe essere pericoloso esporsi. In campo lavorativo, i bisticci vanno assolutamente evitati, ma da domani le cose si sistemeranno. In salute, in questa giornata potreste sentirvi particolarmente nervosi, riposate di più.

Toro – È un fine settimana promettente per i sentimenti. È molto importante recuperare energie positive. In campo lavorativo, è una giornata utile anche per chi deve rivedere alcune questioni lasciate in sospese da troppo tempo. Fisicamente vi sentite un po’ meglio.

Gemelli – La situazione sentimentale sarà coinvolgente, questo weekend non dimenticate di stare con le persone che amate di più. In campo lavorativo, è più facile andare avanti dopo un periodo di fermo. Per il bene della vostra salute evitate i colpi d’aria.

Paolo Fox, previsioni astrologiche del 19 novembre 2021: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Per l’amore conviene puntare tutto sulla giornata del 22 novembre, quando la Luna sarà nel vostro segno. Anche nei rapporti di coppia dove regna l’incertezza sarà possibile fare una scelta. Se dovete portare avanti un progetto importante, è possibile che in questo periodo riceviate soluzioni adatte ai vostri grattacapi. In salute, vi sentite molto meglio.

Leone – L’amore torna protagonista nella vostra vita. È possibile che in questo periodo ci siano delle opportunità da sfruttare. La situazione lavorativa è in netto miglioramento, ma dovete evitare contrasti e soprattutto spese inutili. Lieve calo fisico nel corso del pomeriggio.

Vergine – In amore, i single del segno potrebbero fare degli incontri importanti. La mattinata sarà meglio del pomeriggio, soprattutto a livello emotivo. In campo lavorativo, se dovete portare avanti progetti in cui credete molto potreste ricevere delle proposte di vostro gradimento. In salute, da domani vi sentirete meglio.

Astrologia del giorno 19 novembre 2021: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In amore, questo fine settimana regala serenità alle coppie più giudiziose. È un periodo agitato per le emozioni, non sembrate avere tanta forza. In campo lavorativo, potreste essere chiamati a sostituire una persona. In salute, siete stressati perché dormite male.

Scorpione – In amore, in questi giorni è meglio fare solo lo stretto necessario. Non cercate soluzioni in una giornata che va a rallentatore. In campo lavorativo, cercate di evitare conflitti, sembra che siate arrabbiati per diversi motivi. Per la salute è un periodo di forte tensione.

Sagittario – In amore, la seconda parte di questa giornata sembra un po’ sottotono. Per coloro che vogliono sposarsi o convivere è il caso di riflettere bene. In campo lavorativo, con Saturno in aspetto buono ci sono le condizioni buone per farsi avanti. In salute, la stanchezza si fa sentire di più nelle ore serali.

Paolo Fox, oroscopo di venerdì 19 novembre 2021: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In amore, se c’è una persona che ricambia i vostri sentimenti, non allontanatevi. Venere nel segno porta emozioni speciali. In campo lavorativo, è una giornata favorevole per chi è rimasto fermo per troppo tempo. In salute, è una giornata molto tesa.

Acquario – In amore, non è la giornata migliore per mettersi a discutere con questa Luna opposta. Con una persona Acquario o Leone può nascere un’incomprensione. In campo lavorativo, è un periodo interessante per chi ha un’attività indipendente ma non è il momento giusto per investire denaro. In salute, siete molto agitati.

Pesci – In amore, nel pomeriggio la Luna inizia un transito un po’ polemico. Quelli che hanno cambiato casa o si sono sposati da poco, devono recuperare un po’ di stabilità. In campo lavorativo, ci sono compromessi difficili da gestire. Per il bene della vostra salute cercate di non fare troppe cose contemporaneamente.