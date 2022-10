Oroscopo Paolo Fox, 21 ottobre: Vergine molto favoriti. Venerdì intrigante per i Bilancia.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 21 ottobre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, venerdì:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani potresti essere assalito da un po' di nervosismo. Meglio mantenere la calma, soprattutto se sei in compagnia. Preparati al meglio per il weekend.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani, finalmente, sarà una giornata migliore grazie anche alla Luna favorevole. Potrai approfittare per risolvere alcune questioni rimaste in sospeso.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di non trascurare il partner nonostante sia molto indaffarato a lavoro. Anzi, programma qualcosa di bello per il weekend.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà la giornata giusta per riallacciare alcuni rapporti e recuperare amicizie importanti. Potrai trascorrere del tempo con le persone a te care approfittando del weekend.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani alcune coppie longeve potrebbero avere qualche problema da risolvere. Fox consiglia di essere cauti e paziente, di parlarne e cercare di risolvere tutto col dialogo. Attenzione alla situazione economica!

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani avrai un bell'oroscopo, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Avrai la Luna favorevole e belle emozioni da vivere per questo inizio weekend. Goditelo al meglio!

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani si preannuncia essere una giornata molto interessante ed intrigante. Non pensare troppo al passato, piuttosto viviti il presente e goditi le piccole cose.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani dovresti approfittare per fare chiarezza dentro di te su determinate cose che ti tormentano. A lavoro, invece, tutto procede molto meglio rispetto agli ultimi giorni.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, hai voglia di novità e di cambiare aria. Approfitta dell'inizio weekend per progettare e fare qualcosa di bello, di entusiasmante.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani dovresti approfittare dell'inizio weekend per chiarire tutto ciò che ha turbato la coppia ultimamente e pensare, invece, a fare qualcosa di bello in questi giorni.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani le stelle ti saranno molto favorevoli e si preannuncia un fine settimana con i fiocchi sotto ogni punto di vista.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, il tuo weekend non inizierà nel migliore dei modi poiché ti sentirai un po' turbato ed agitato. Ma tutto cambierà in meglio tra sabato e domenica. Sii paziente.

