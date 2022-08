oroscopo-paolo-fox,-22-agosto:-inizio-settimana-fantastico-per-i-leone.-voglia-di-mettersi-in-gioco-per-gli-acquario

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 22 agosto 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo dello zodiaco, anche domani il tuo oroscopo continuerà ad essere molto promettente. Inoltre, con Venere favorevole l'amore sarà alle stelle.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, nonostante alcune problematiche, sei molto fermo e pronto a lottare per tutto. In amore, in particolare, ci sono maggiori problemi anche a causa di Venere in quadratura.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco,domani sarà la giornata giusta per fare un po' di chiarezza con te stesso e con le tue idee. Per i single, ci saranno novità interessanti e nuovi incontri.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà la giornata dell'amore grazie anche ad una bellissima Luna favorevole. Sul lavoro invece c'è da avere ancora un po' di pazienza.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà decisamente tra i migliori. Venere favorevole e Sole attivo, cosa volere di più? Anche l'amore procede a gonfie vele. Ciò e anche grazie al fatto che tu, in questo periodo, sei capace di dare molto.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani non avrai più la Luna contro ma qualche preoccupazione ci sarà lo stesso. Buoni propositi per l'amore. Impegnati di più!

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, è ora di trovare un equilibrio sia sul fronte sentimentale che lavorativo. Cerca di avere più leggerezza. In amore potrai avere grandi novità.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani la Luna favorevole ti regalerà una bella giornata. Dovrai stare in allerta, però, in famiglia siccome potrebbero nascere delle futili discussioni. Sii più pacato.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani la Luna non sarà più opposta e, dunque, avrai tanta energia e vitalità. Comincerai la settimana nel migliore dei modi. Approfittane per fare qualche programma.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarà meglio essere prudente, in particolare in amore e in famiglia altrimenti rischi di alimentare grosse polemiche. Per i single ci sarà tenda voglia di ricominciare e di mettersi in gioco.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco,domani sarai assalito da tanta voglia di metterti in gioco in amore. Fox, in generale, ti consiglia di vivere questi giorni in maniera più leggera, talvolta superficiale.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani avrai un oroscopo molto promettente grazie anche alla Luna favorevole. Goditi l'inizio settimana come meglio credi, pensa più a te stesso.

Oroscopo Paolo Fox, 22 agosto: inizio settimana fantastico per i Leone. Voglia di mettersi in gioco per gli Acquario scritto su Più Donna da Imma Bartolo.