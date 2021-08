oroscopo-paolo-fox-22-agosto,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 22 Agosto 2021 Ariete: Non è il momento giusto per chiudere una storia o per giurare amore eterno perché Venere non è dalla tua parte. Sul lavoro, cerca di rimandare tutto alla settimana prossima, ma non temere: Saturno è in buon aspetto e favorisce i progetti in vista dell’autunno!

Oroscopo Paolo Fox 22 Agosto 2021 Toro: In amore la giornata non parte nei migliori dei modi, ma nel pomeriggio si recupera. Sul lavoro, cerca di riavere la tua indipendenza: fai bene i conti perché i soldi non sono tanti e occhio alle parole che usi!

Oroscopo Paolo Fox 22 Agosto 2021 Gemelli: La Luna sta continuando la sua buona influenza, ma cerca di non far pesare alcune questioni legate ai soldi sulla tua storia d’amore. Sul lavoro, arriverà presto una risposta. E chissà, anche una soluzione!

Oroscopo Paolo Fox 22 Agosto 2021 Cancro: In amore in questi giorni sei agitato. Sul lavoro, invece, ci sono dei problemi. E anche delle spese impreviste!

Oroscopo Paolo Fox 22 Agosto 2021 Leone: La Luna è in opposizione e oggi in amore, soprattutto al mattino, sei nervoso: cerca di affrontare le discussioni, meglio se puoi rimandarle a mercoledì. Sul lavoro, valuta tutto con attenzione, non essere frettoloso!

Oroscopo Paolo Fox 22 Agosto 2021 Vergine: Favoriti gli incontri, saranno interessanti: la fase in amore è di recupero. Sul lavoro, le stelle sono buone, occhio però alle spese!

Oroscopo Paolo Fox 22 Agosto 2021 Bilancia: Venere sta continuando il suo transito e questo cielo sta portando sensazioni molto piacevoli. Sul lavoro, cerca di non fermare la tua creatività!

Oroscopo Paolo Fox 22 Agosto 2021 Scorpione: In amore questa domenica lascia il tempo che trovi: non provocare nessuno! Sul lavoro, cerca di rimandare ogni tipo di decisione: se lavori nei giorni festivi potrebbero esserci dei problemi!

Oroscopo Paolo Fox 22 Agosto 2021 Sagittario: I single, presto, ritroveranno l’amore, mentre chi è in coppia ora può fare dei progetti. Sul lavoro, cerca di guardare al futuro: solo così riuscirai a riprenderti una rivincita!

Oroscopo Paolo Fox 22 Agosto 2021 Capricorno: Le storie nate per gioco affronteranno una crisi soprattutto perché tu non ami perdere il tempo. Sul lavoro, hai l’ansia di fare più cose insieme e sei irruente!

Oroscopo Paolo Fox 22 Agosto 2021 Acquario: Venere è in buona posizione e i nuovi amori ora si possono gestire con facilità. Sul lavoro, cerca di non ostinarti a fare le cose!

Oroscopo Paolo Fox 22 Agosto 2021 Pesci: Il cielo non promette grandi cose, ma hai voglia di lasciarti andare e di stare con persone piacevoli, senza pretendere chissà cosa. Sul lavoro, non dire di no se ti invitano a fare qualcosa di diverso perché ora la Luna è dalla tua parte!