oroscopo-paolo-fox,-22-aprile:-litigi-e-tensioni-per-un-segno-di-fuoco.-amore-a-gonfie-vele-per-uno-di-acqua

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 22 aprile 2022.

L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

, segno di fuoco, primo nello zodiaco, attenzione a domani perché potrebbero esserci litigi e tensioni in particolare con i nati del segno della Vergine. La forte concentrazione avuta per il lavoro porterà buone conseguenze. In particolare, chi ha un’attività in proprio potrà avere grandi soddisfazioni. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

segno di terra, secondo nello zodiaco, in amore potrebbero esserci delle liti da far perdere la pazienza. Ma, nell’arco della giornata la situazione migliorerà grazie a Sole, Luna, Mercurio e Venere favorevoli. A lavoro, a causa di decisioni sbagliate, ci sarà molta ansia ma le giuste soluzioni arriveranno entro fine mese. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

, segno di aria, terzo nello zodiaco, c’è forte insofferenza in questo periodo a causa di tante cose non vanno più bene. E’ necessario avere pazienza e un po’ di leggerezza prendendo tutto con maggiore filosofia. Anche sul lavoro si è molto distratti tanto da poter commettere qualche errore grossolano e ricevere un richiamo. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, purtroppo ci sarà un nuovo periodo complesso in amore anche il peggio sembrava passato. A lavoro si potranno risolvere alcuni vecchi problemi ma i risultati non si vedranno subito. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, secondo il re dell’Oroscopo, la situazione astrologica non è delle migliori. Ma per fortuna non è nulla di grave, basta agire con serenità e calma. Giove nel segno da domani sarà favorevole e lo sarà anche per i prossimi mesi, per cui si avrà un vero e proprio protettore. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox