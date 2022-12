Oroscopo Paolo Fox, 22 dicembre: lavoro al top per i Gemelli. Luna favorevole per i Leone.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 22 dicembre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani potresti avere ancora dei contrasti col partner. Sarebbe meglio risolvere una volta per tutte questa situazione in vista del Natale! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, in amore c’è ancora qualche titubanza. Non tutti avete trovato la persona giusta ma non è detto che non la troverete. Per il momento potete pensare anche a divertirvi un po’. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, il lavoro procede sempre a gonfie vele e ciò ti entusiasta. In amore, invece, c’è qualcosa che ancora ti turba. Meglio parlarne col partner. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, nei prossimi giorni avrete accanto gli affetti più stabili anche se ad alcuni di voi mancherà sempre qualcuno di importante o un compagno di viaggio. Non disperate, prima o poi arriverà. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani avrai una bellissima Luna favorevole che vi regalerà giornate molto emozionanti soprattutto in vista del Natale. Approfittane e goditi questo momento di alta positività. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani potrebbe essere una giornata un po’ giù di morale ma sarà una situazione temporanea, non disperare. Magari vorresti più attenzioni nella coppia, parlane col partner. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, i prossimi giorni saranno di preparazione per un bellissimo weekend. A lavoro ci saranno grandi opportunità e novità in arrivo. Dai tutto stesso e non te ne pentirai! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, questa settimana ti sta mettendo di buon umore, sarà per il Natale in arrivo. Continua così, sii positivo e ottimista e avrai solo ottime conseguenze. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, l’oroscopo dei prossimi giorni sarà un crescendo di emozioni positive. Cerca di lasciarti andare, di essere più sereno e di non lasciarti sopraffare dall’ansia e dallo stress. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, gli ultimi giorni non sono stati del tutto piacevoli anche a causa di alcuni disguidi col partner. Da domani, però, la situazione potrebbe migliorare di gran lunga. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, negli ultimi giorni di questa settimana il tuo oroscopo sarà caratterizzato da tanto amore. In particolare, i cuori solitari potrebbero trovare la persona giusta. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di darti da fare se sei interessato davvero a qualcuno. Fatti avanti, senza esitazione, lo spirito natalizio ti sarà complice. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, 22 dicembre: lavoro al top per i Gemelli. Luna favorevole per i Leone. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Vittorio Ferla