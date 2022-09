Oroscopo Paolo Fox, 22: i Vergine dovranno essere molto prudenti in amore. Bella giornata per i Capricorno.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 22 settembre. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani avrai una bella Luna favorevole. Approfittane per fare ciò che più desideri. In particolare, i single potrebbero fare dei passi avanti se interessati a qualcuno.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani potresti ricevere delle buone notizie lavorative, delle buone possibilità a tuo favore. In amore, invece, continua ad essere prudente e a capire cosa vuoi davvero.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà molto positivo, soprattutto per i rapporti interpersonali. Sono molto favoriti i nuovi incontri e buone notizie in ambito lavorativo.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, in questi giorni sei un po' nervoso, forse perché hai bisogno di capire certe cose, cosa vuoi davvero, in particolare in ambito sentimentale. Cerca di fare più chiarezza dentro di te.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani avrai un bellissimo oroscopo. La Luna favorevole ti garantirà un meraviglioso rapporto amoroso. Anche a lavoro potresti ricevere ottime notizie.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani dovresti mantenere calma e prudenza in amore altrimenti nasceranno discussioni inutili. Fai attenzione alle tue risorse economiche e finanziarie.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani si preannuncia essere una giornata molto positiva in amore tanto che dovresti affrontare una scelta importante. A lavoro, invece, potrebbero esserci dei problemi. Meglio risolverli il prima possibile.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani potresti mettere in discussione i tuoi sentimenti. Hai bisogno di capire cosa vuoi realmente. Sarebbe fondamentale parlarne col partner.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani avrai Venere contraria ma sembra che in amore ci sia un equilibrio. Sarebbe opportuno essere prudenti proprio per non destabilizzare il rapporto di coppia. A lavoro potrebbero esserci delle soddisfazioni.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani la giornata sarà piuttosto serena. Preparati per il weekend che potrebbe riservarti ottime sorprese. Inoltre, Fox ti consiglia di essere coraggioso a lavoro.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà meglio lasciar andare tensioni e ricordi del passato, soprattutto per quanto riguarda l'amore. A lavoro, invece, cerca di portare avanti le tue idee e i tuoi progetti.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, per domani il re dell'oroscopo ti consiglia di fare maggiore chiarezza in amore, usando il dialogo. Inoltre, potresti essere assalito dalla stanchezza a causa dei tanti impegni. Sii prudente.

