Oroscopo Paolo Fox, 22 luglio: recupero graduale per i Capricorno. Venerdì energico per gli Ariete.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 22 luglio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, venerdì:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani inizierai il weekend con una super grinta e vitalità tanto da risultare antipatico a qualcuno. Non dar retta a nessuno, prosegui per la tua strada e avrai tante belle soddisfazioni.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole che ti aiuterà anche ad avere grandi soddisfazioni e a realizzare alcuni progetti. Attento, però, alla tua situazione economica.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, anche l'oroscopo del fine settimana sarà al top. In particolare, domani dovresti approfittare per organizzare qualcosa di bello in quanto sabato e domenica saranno due giorni molto intriganti.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà una meravigliosa giornata. Avrai anche Venere favorevole che aiuterà in amore. Cerca maggiore conforto nel partener.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani purtroppo ti sentirai molto nervoso e non tranquillo. Devi assolutamente mantenere la calma , soprattutto a lavoro. Importante: non allontanare il partner.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani sarà una giornata positiva in cui potrai portare a termine progetti ed idee che ti stanno a cuore. Cerca sempre di coinvolgere anche la persona che ami.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, il tuo venerdì sarà migliore dei giorni appena trascorsi. Hai bisogno di sentirti leggero e più sereno. Approfitta di questo weekend per staccare un po' la spina.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, anche domani la tua giornata non sarà delle migliori anche a causa della Luna in opposizione. In amore sei troppo diffidente, prova a lasciarti andare a vedrai che tutto cambierà.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani avrai ancora un oroscopo positivo e tu ti sentirai molto energico. Dunque, approfitta della giornata di domani e sfruttala al meglio perché le seguenti non saranno così positive.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani inizierai ad avere un recupero e potrai iniziare a liberarti della negatività degli ultimi giorni. Fai qualcosa di bello e approfitta del weekend.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà una giornata molta tesa. Ti sentirai al quanto angosciato e stressato. Magari inizia a pensare a qualcosa di bello per il weekend così potrai sentirti più libero e ritrovare un po' di serenità.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani avrai Venere favorevole che ti aiuterà ad essere più sereno nella coppia. A lavoro, invece, sei un po' teso. Cerca di mollare la presa e di svagarti.

Oroscopo Paolo Fox, 22 luglio: recupero graduale per i Capricorno. Venerdì energico per gli Ariete. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.