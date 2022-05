Oroscopo Paolo Fox, 22 maggio: sorpresa in arrivo per i Pesci. Giornata nervosa per i Leone.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 22 maggio. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, domenica 22 maggio:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani ti aspetta una giornata interessante. Se hai dei progetti in corso, stanno andando avanti bene. Fox consiglia di godersi la domenica che da lunedì comincerà una settimana impegnativa.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, hai un gran bisogno di svago e divertimento. Approfitta della domenica per farlo! Cerca di stare alla larga dalle persone lamentose o critiche nei tuoi confronti.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, si preannuncia una domenica piacevole in cui ti sentirai particolarmente allegro. Preparati a vivere una grande svolta! Datti una mossa in amore.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, la settimana appena trascorsa ti ha portato diversi ripensamenti, alcune difficoltà da superare. E tu, che sei una persona estremamente sensibile, vivi con molta angoscia tutto ciò. Domani è la giornata perfetta per uscire da questo tunnel! Esci e svagati.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani, con la luna opposta potrai sentirti stanco e nervoso. Non demordere! Cerca di stare calmo. Approfitta della domenica per rilassarti e svagarti.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, butta il passato alle spalle. Il re dell' oroscopo consiglia di godersi la domenica e di stare in famiglia. Pensa a progetti futuri.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarà una giornata che permetterà di risolvere un problema personale. Non farti guidare dal troppo orgoglio, usa buonsenso e razionalità.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani rischierai di diventare molto irritato, pigro e arrabbiato, se qualcuno ti metterà i bastoni fra le ruote. È probabile che tu vorresti fare qualcosa, ma qualcuno ti dirà di no. Vai avanti per la tua strada, esaudisci i tuoi desideri, non quelli degli altri.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox domani sarai ancora più carico di positività, ambizione e voglia di ripartire. Potrai realizzare qualsiasi obiettivo. Anche in amore tutto andrà per il meglio.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, è ancora un periodo in cui bisogna avere pazienza. Tutto migliorerà verso la fine di maggio. Tieni duro! Goditi la domenica e stai con le persone che ami.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà la giornata ideale per fare qualcosa di nuovo e di bello, esci dalla solita routine. In questi giorni potresti anche perdonare una persona che non si è comportata molto bene nei tuoi confronti.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani continuerai a vivere una giornata interessante che potrebbe portare verso un futuro davvero molto promettente. Nelle prossime ore potrebbe perfino succedere qualcosa di bello che ti travolgerà.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox, 22 maggio: sorpresa in arrivo per i Pesci. Giornata nervosa per i Leone. proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.