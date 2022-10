Oroscopo Paolo Fox, 22 ottobre: meraviglioso sabato per i Capricorno. Tanta passione per gli Scorpione.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 22 ottobre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, sabato:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani sarà un sabato molto positivo, soprattutto in ambito sentimentale. In particolare, i single potrebbero trovarsi in nuove storie d'amore.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà al top grazie alla presenza favorevole di Luna e Venere. A lavoro, però, dovrai metterci anche del tuo meglio per realizzare i progetti che hai in mente.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani sarà una bella giornata, molto entusiasmante e incoraggiante in ambito sentimentale. Ritroverai il giusto equilibrio col partner. Soddisfazioni in arrivo in ambito lavorativo.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, il tuo weekend si conferma essere molto passionale. Farai scintille col partner e trascorrerai delle giornate davvero meravigliose. Goditele!

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani il tuo oroscopo avrà un netto recupero rispetto alle ultime giornate trascorse. Le stelle saranno molto favorevoli in amore. A lavoro, invece, ci saranno novità importanti in arrivo.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, a lavoro potresti avere qualche disagio a stare in compagnia di colleghi che non ti piacciono affatto. Tu cerca di essere sempre diplomatico e di stare nel tuo, fare bene il tuo ruolo.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, ti aspetta un bel weekend, in compagnia di amici ma anche del tuo partner con cui hai ritrovato un buon equilibrio.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani sarai caratterizzato da gran fascino e, dunque, facilmente seducibile. Sarà un sabato all'insegna dell'eros, sia per le coppie stabili che per i single.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di evitare discussioni nella coppia. Piuttosto, approfitta del weekend per cercare di trascorrere delle giornate serene e spensierate.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani avrai Venere favorevole che ti sarà molto complice in amore. Sarà, infatti, una bella giornata per la coppia. Approfittane al meglio e goditela!

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà la giornata dei single in quanto potranno avere ottime opportunità per fare nuovi incontri o cominciare nuove storie d'amore.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani sii prudente nella coppia poiché potrebbero esserci dei litigi col partner. A lavoro sei assalito dalla stanchezza, prova a rilassarti un po' in questo weekend.

Oroscopo Paolo Fox, 22 ottobre: meraviglioso sabato per i Capricorno. Tanta passione per gli Scorpione. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

