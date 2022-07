Oroscopo Paolo Fox, 23 luglio: sabato magico per i Gemelli. Tensione per i Vergine.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 23 luglio. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, sabato:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani sarà una fantastico sabato e avrai tanta voglia di fare e tanta energia. Il weekend si concluderà con grandissima passione e voglia di amare. Approfittane!

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, stai recuperando al meglio. Prova a goderti di più il weekend ma attenzione all'ambito professionale ed economico.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, anche per questo weekend il tuo oroscopo sarà il migliore. Avrai tanti pianeti favorevoli, in particolare la Luna che ti sarà molto utile in amore. È un momento davvero magico.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani potrai iniziare a riorganizzare la tua vita e i tuoi progetti. In amore sarai fortunato perché Venere favorevole ti sarà complice.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarà meglio avere ancora un po' di pazienza e placare il tuo nervosismo. Tranquillo, il weekend terminerà al meglio. Nuovi incontri all'orizzonte.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, purtroppo il tuo sabato sarà caratterizzato da molta tensione. Sarà necessario usare molta cautela soprattutto in determinati rapporti. Cerca di ritagliarti il tuo spazio e ritrovare un po' di serenità.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di essere prudente sotto ogni punto di vista. In particolare, cerca di chiarire alcuni disguidi in amore.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani avrai ancora la Luna contraria. Sarebbe opportuno non allarmarsi e arrabbiarti per cose futili anche perchè domenica si preannuncia essere una giornata promettente.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, iL tuo sabato purtroppo sarà caratterizzato dalla Luna in opposizione. Dunque, ti conviene stare attento ai rapporti interpersonali, in particolare a quelli di coppia.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, fortunatamente il tuo oroscopo del weekend è abbastanza positivo. Avrai anche una bella Luna favorevole che aiuterà molto.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani potrai avere grandi opportunità e nuove occasioni. Hai proprio bisogno di fare cose diverse, approfittane.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, Fox ti consiglia di lasciarti alle spalle il passato e di focalizzarti di più sul presente e i progetti che hai in mente. Inizia a goderti il weekend.

Oroscopo Paolo Fox, 23 luglio: sabato magico per i Gemelli. Tensione per i Vergine. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.